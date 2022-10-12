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Karabük'te patlama oldu yaralılar var! Evin son hali dehşete düşürdü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Karabük'te patlama oldu yaralılar var! Evin son hali dehşete düşürdü

KARABÜK'te 4 katlı binada doğal gazdan kaynaklandığı değerlendirilen patlama oldu. Evin son hali korkunç... Patlamada yaralılar olduğu bildirildi. 

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Galip Durdu'nun yaşadığı 4 katlı binanın üçüncü katındaki dairede, doğal gaz kaynaklı olduğu öğrenilen patlama meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Patlamada Galip Durdu ve yan dairedeki Uğur, Emine ve Erva Dinçel (10) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Binada büyük çaplı hasar meydana geldi.

Öte yandan patlamanın şiddetiyle etraftaki binalarda ve araçlarda da hasar oluştu.

Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan Vali Fuat Gürel, gazetecilere, saat 01.15'te bir binada patlamanın meydana geldiğini söyledi.

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