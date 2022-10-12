Müge Anlı’daki olay itiraf kan dondurdu! 3 yaşındaki kızı….

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 3 yaşındaki Meryem Çiğdem Ünal'ın nasıl öldüğü araştırılıyordu. Anne Melisa, 3 yaşındaki kızının sevgilisi tarafından istismar edildikten sonra öldürüldüğü itiraf etti.

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Gaziantep'te yaşayan iki küçük kız kardeşten büyüğü Meryem Çiğdem Ünal'ın hayatını kaybettiğini, küçük kızı Sare'nin ise ortadan kaybolduğunu iddia eden baba Doğukan Ünal, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına gelerek kızlarının başına gelenlerin araştırılmasını istedi.

Doktorların, çocuğun hastaneye çok geç getirildiğini ve çok bekletildiğini, beyninde oksijenin bittiğini söylediklerini iddia eden aile gerçeğin ortaya çıkmasını istiyordu. Küçük kızı Sare'nin de hayatından endişe adan baba Ünal, Müge Anlı ve ekibi sayesinde derin bir oh çekti. Küçük kız Sare’nin annesinin yanında ortaya çıktı. Müge Anlı daha sonra Sare’nin 3 yaşındaki ablasının ölümünü araştırmaya başladı.

Çocukların bezini bile sevgilisi değiştirmiş

Anne Melisa’nın arkadaşları canlı yayına telefon ile katıldı ve Melisa’nın annelik duygusu olmadığı söyledi. Melisa'nın çocuklara uyku ilacı içirdiğini ve tüm gün uyuduklarını anlattılar. Çocuklarının bez değiştirme işlemini sevgilisi olan kişinin değiştirdiğini iddia ettiler.

Meryem'i ve annesini gören görgü tanıkları ise peş peşe bağlanarak, "Melisa'yı, Meryem'i döverken gördüm" dedi.

Annenin itirafı kan dondurdu

Baba Doğukan Ünal, kızının hastanedeyken yanında

annesinin olmadığını, bu nedenle hastane kayıtlarına sahipsiz bebek olarak geçtiğini söyledi. Canlı yayına bağlanan anne bir itirafta bulundu.

Küçük kızın annesi Melisa bir itirafta bulundu. Anne Melisa’nın sevgilisi Recep, 3 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunmuş daha sonra canice öldürmüş.

‘’Sevgilim kızımı öldürdü’’

3 yaşında öldürülen kızın annesi Melisa canlı yayına bağlandı. Söyledikleri kan dondurucuydu. "Herkes sussun ben konuşmak istiyorum. Recep o gün evdeydi. Hiçbir şekilde evden çıkmadı. Meryem'in kanepeden düşme olayı hiçbir şekilde doğru değil. Ben Asya ile çizgi film izliyordum. Kızım Meryem uyuyordu içeride. Meryem uyanıp ağlayarak benim yanıma geldi. Geldikten sonra ben ona sarılmaya çalıştım. Recep Meryem'i alıp içeriye gitti. Ağladı diye "Sus ağlama" diye bağırıp çağırdı. Sonra Meryem "Baba yapma, yapma" diye bağırınca ben içeriye girdim. Ben Recep'in kolunda Meryem'i bayılmış halde gördüm. Çırılçıplak bir şekildeydi. Sonra gitti Meryem'i suya tuttu. 'Kendine geldi, kendine geldi' dedi bana. Sonra çığlık attım 'Bu çocuk neden bu hale geldi' diye Recep'e sordum" dedi.

Baba sinir krizi geçirdi

Anne Melisa'nın sözlerinden sonra baba Doğukan stüdyoda sinir krizi geçirdi. Evladının istismara uğradıktan sonra öldürüldüğünü öğrenen baba "Ne yaptınız benim bebeğime, çıplaktı diyorsun ayıp. Kendi ellerimle yıkayıp koydum mezara" diyerek feryat etti.