BIST 3.538
DOLAR 18,59
EURO 18,05
ALTIN 997,95
YEREL

Maltepe'de iğrenç olay! Okula giden liseliyi sinsice takip edip arkasından sarıldı ve...

İSTANBUL Maltepe'de bir şahıs, evinden okula gitmek için yola çıkan lise öğrencisi genç kızı zorla ağaçlık alana götürerek taciz etti.

Olay, saat 09.00 sıralarında Maltepe'de meydana geldi. İddiaya göre, henüz kimliği belirlenemeyen bir şahıs, evinden çıkarak okuluna doğru giden M.C. (16) isimli lise öğrencisi genç kızı yol üzerinde bir süre takip etti.

Çevrede kimse olmadığı esnada genç kıza arkadan sarılan şüpheli, M.C.'yi ağaçlık alana götürerek fiziki tacizde bulundu. Genç kızın çığlıkları üzerine şüpheli olay yerinden kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri taciz olayının yaşandığı ağaçlık alanda incelemelerde bulundu. Taciz şüphelisinin kaçarak uzaklaştığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Bekir Ağırdır Halk TV'de altılı masayı sert sözlerle eleştirdi
Bekir Ağırdır Halk TV'de altılı masayı sert sözlerle eleştirdi
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Esenyurt’ta komşusuna dehşeti yaşattı! Gözü dönmüş adamın yaptığına bakın
Esenyurt’ta komşusuna dehşeti yaşattı! Gözü dönmüş adamın yaptığına bakın
Uyuşturucu çıkan İBB logolu araç tartışması! Murat Türkyılmaz: Şimdi biz de pudracı İBB diyelim mi?
Uyuşturucu çıkan İBB logolu araç tartışması! Murat Türkyılmaz: Şimdi biz de pudracı İBB diyelim mi?
Pes dedirten rahatlık! Afganlar sınırı güle oynaya geçiyorlar
Pes dedirten rahatlık! Afganlar sınırı güle oynaya geçiyorlar
Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan'dan akıllara ziyan sözler
Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan'dan akıllara ziyan sözler
Ünlü şarkıcıya taksici dehşeti yaşattı! Üzerine yürüyüp burnunu kırdı dehşet anları kamerada
Ünlü şarkıcıya taksici dehşeti yaşattı! Üzerine yürüyüp burnunu kırdı dehşet anları kamerada
Hülya Avşar ateş püskürdü! Mehmet Dinçerler sorusu çileden çıkardı
Hülya Avşar ateş püskürdü! Mehmet Dinçerler sorusu çileden çıkardı
Kenan Sofuoğlu 3 yaşındaki oğluna motosiklet kullandırttı
Kenan Sofuoğlu 3 yaşındaki oğluna motosiklet kullandırttı
Demet Akalın sinirden çılgına döndü! "Allah belanızı versin, köpekler sizi"
Demet Akalın sinirden çılgına döndü! "Allah belanızı versin, köpekler sizi"