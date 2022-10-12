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Pes dedirten rahatlık! Afganlar sınırı güle oynaya geçiyorlar

AFGANİSTAN’dan Türkiye’ye giriş yapan ve tepki çeken Afgan gruplarına bir yenisi daha eklendi. 2 Ekim’de sınırdan geçen Afganlar, kameraya gülerek poz verdi.

Sosyal medyaya düşen son görüntüde sınırı geçen Afganların rahat tavırları dikkat çekiyor.  2 Ekim’de sınırdan geçen Afganlar, kameraya gülerek poz verdi, oynayarak sınırı geçti ve Türkiye’ye girdi.

Daha sonra 8 Ekim’de bir evden poz veren Afganlar, her iki videoyu da TikTok’ta paylaştı.

Kaçak giriş yapan Afganların neredeyse tamamının askerlik çağındaki erkekler olması dikkat çekiyor.

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