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Metin Akpınar'ın sözleri gündem oldu: Bugün Türkiye cahil bir ülkedir eğitim seviyesi ortalama 5. sınıf

Metin Akpınar, Altın Portal Film festivalinde skandal sözlere imza attı. Türk milletini cahillikle suçlayan Akpınar, Erdoğan'a oy verenler yönelik "Ortalama eğitim seviyesi ilkokul beş. Daha liseden mezun bile olamadık" dedi.

Sanatçı Metin Akpınar'ın son açıklamaları sosyal medyada gündem oldu. AK Parti'ye oy verenleri aşağılayan sanatçı, altılı masanın propagandasını yapmayı da ihmal etmedi.

"Altılı masadan ümidinizi kesmeyin"

Akpınar, muhalefet partilerinin bir araya geldiği 6'lı masa hakkında, "Başkan olur mu, olmaz mı, biz noteriz, noter değiliz, masadan kim kalkar, kalkarsa biz ne yaparız, dağılır mıyız?, Birliğe devam mı ederiz?' falan gibi şeyler basının çok üstünüze geldiği olaylardır. Bu taleplerde bulunmayın. 6'lı masadan ümidinizi kesmeyin. Kurtarıcı olacak" dedi.

"Daha liseden mezun bile olamadık"

Akpınar, konuşmasının devamında "Seküler, laik, pozitivist, Kemalistsinizdir, ne mutlu bana, ama bir de karşı taraf var. Unutmayın ki adam yüzde 51 oy alıyor. Bugün Türkiye cahil bir ülkedir. Ben necip Türk milletinin kararlarından ve alleglliğinden ödü patlayan bir sanatçıyım. O yüzden onlar seçebiliyorlar, niye, çünkü ortalama eğitim seviyesi ilkokul beş. Daha liseden mezun bile olamadık. O yüzden önce eğitim eğitim eğitim..." ifadelerini kullandı. 

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