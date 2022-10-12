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Esenyurt’ta komşusuna dehşeti yaşattı! Gözü dönmüş adamın yaptığına bakın

ESENYURT’ta tek başına yaşanan bir kadının evini, komşusu bastı. Gözü dönmüş adam piknik tüpü ile kapıyı kırarken, kadın korkudan kendini dışarı attı.

 İddialara göre tek başına yaşanan bir kadının evini, tartıştığı komşusu bastı. Gözü dönmüş adam, evin kapısını piknik tüpü ile kırarken, kadın korkudan kendini sokağa attı.

Yaşanan olayı mahalleliye duyurmak isteyen kadın, “Sokakta tacizciler oturuyor” diyerek bağırdı. Yaşanan o anlar cep telefonuyla kaydedildi.

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