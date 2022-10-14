Canlı yayında Süleyman Soylu’nun üzerine bayrak düştü! Rüzgar kazası...
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da yerel televizyonların ortak canlı yayınınında soruları cevaplarken rüzgarın azizliğine uğradı. Bakan Soylu, konuşurken üzerine bayrak düştü.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yerel kanalların ortak yayınına katıldı. Anadolu Soruyor programında soruları yanıtlayan Soylu'nun yanında bulunan Türk bayrağı rüzgar nedeniyle devrildi.
Düşen bayrak direği Bakan Soylu'nun kafasına isabet ederken, Soylu bayrağı yere düşürmeden yakaladı. Ekipten iki kişi düşen bayrağı yeniden kaldırdı. Soylu cümlesine kaldığı yerden devam etti.