Fransa'da benzin savaşları! Akaryakıt istasyonlarında kuyruk, kavga ve kaos

AVRUPA enerji krizinin pençesine düşerken, Fransa'da benzin savaşları başladı. Başkent Paris'te başlayan akaryakıt grevi sonrası akaryakıt istasyonlarında kilometrelerce kuyruk oluştu. Kuyrukta bekleyenlerin kavga görüntüleri sosyal medyaya düştü. Fransa lideri Macron kriz yaşandığını kabul ederken, her üç benzin istasyonundan birinde yakıt olmadığı ifade edildi.

Fransa'nın başkenti Paris'te krize dönüşen akaryakıt grevi sonucunda benzin istasyonları önünde uzun kuyruklar oluştu. Fransa Hükümet Sözcüsü Olivier Veran, krize dönüşen akaryakıt grevinin Fransızlar için tahammül edilemez bir hal aldığını söyledi. Grevlerin yayılması üzerine ülkede benzin istasyonlarının önemli bir kısmında akaryakıt sıkıntısı başladı.

Fransa'da aşırı sağcıların hükümetin enerji krizi politikalarını protesto etmesi ve Fransa lideri Emmanuel Macron'u istifaya çağırmasının ardından ülke genelindeki görüntüler sosyal medyada viral oldu. Enerji çalışanlarının da greve gitmesinin ardından büyüyen akaryakıt krizi sonucu ülkenin sokaklarında kaos yaşanıyor.

İstasyonlarda kavga görüntüleri

Çalışanlar, grevin 3. haftada da devam edeceğine karar verince, bazı firmalar çalışanlara işlerine dönmesi için emir verdi. Dün sosyal medyada dolaşan görüntülerde, 'Deposu bitmeyene yakıt verilmeyecek' uygulaması nedeniyle araç sahipleri ile güvenlik görevlilileri arasında arbede yaşandığı görülmüştü.

Pompada benzin yok, fiyatlar uçtu

Bu gerilim halen devam ederken, ülkeden gelen son görüntülerde uzun yakıt kuyruklarının devam ettiği görülüyor. Çoğu benzin istasyonunda ise yakıtın bittiği ifade edildi. Ülkedeki her 3 petrol istasyonundan birinde benzin yok. Bidon ve varil ile benzin satışı yasaklanmış durumda. Bazı akaryakıt istasyonları ise krizi fırsata çevirip benzin fiyatlarını yükseltti.

Benzin istasyonlarında savaşlar yaşanıyor

Fransız lideri Emmanuel Macron da krizi kabul ederek önümüzdeki haftada 'her şeyin normale' döneceğini ifade etti. Ülkede, polis araçlarının bile yakıt alamayarak yolda kaldığı görüntüler sosyal medyada dolaşıyor. Sosyal medyadan yayın yapan insanlar, "Benzin istasyonlarında savaşlar yaşanıyor" sözlerine yer verdi.

Aileler çocuklarını okula götüremiyor

Fransa Hükümet Sözcüsü Olivier Veran, krize dönüşen akaryakıt grevinin Fransızlar için tahammül edilemez bir hal aldığını söyledi. "Bu sosyal çatışmanın etkisinin, birçok Fransız için tahammül edilemez bir hal aldığının farkındayız" diyen Veran, çocuğunun okula götüremeyen ve işe gidemeyen vatandaşları örnek gösterdi.

Zorla işe döndürme prosedürü

İşi bırakanların göreve dönmesini kapsayan "zorla işe dönme" prosedürünün henüz sadece Amerikan petrol şirketi Esso-ExxonMobil'in Gravenchon-Port-Jerome akaryakıt deposunda bugünden itibaren devreye sokulacağını belirten Veran, Dunkerque deposunun durumunu yakından takip ettiklerine vurgu yaptı.