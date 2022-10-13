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Cübbeli Ahmet Hoca kıyamet sürecini anlattı

Cübbeli Ahmet Hoca adıyla bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, ABD Başkanı Biden'ın sarf ettiği "Armageddon" kıyamet savaşına gidecek süreci anlattı.

ABD Başkanı Joe Biden, Rus lider Putin'in nükleer çıkışı ile "Armageddon" yani kıyamet savaşı ihtimalinin Küba krizinden sonra en yüksek seviyede olduğunu söylemesi kıyamet tartışmaları yeniden alevlendi.

CNN TÜRK'te Tarafsız Bölge'ye konuk olan Ahmet Mahmut Ünlü, kıyamet savaşına giden süreci dinler açısından ele aldı. "Kıyametin küçük-orta alametleri bitti. Büyük alametler daha hızlı gerçekleşecek" dedi.

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