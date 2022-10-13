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Ahmet Çakar yaladı izleyenin midesi bulandı! Ertem Şener bir daha istedi

Eski hakem Ahmet Çakar'ın bugün sosyal medyaya düşen videosu mide bulandırdı. Ahmet Çakar , Sinan Engin'in numaralı gözlüklerini yaladı.

Beyaz Futbol programında yorumculuk yapan Ahmet Çakar, gözlük temizlemesi ile izleyen herkesin midesini ayağa kaldırdı. Spiker Ertem Şener "Hocam gözlük nasıl temizlenir bir göstersene' dedi. Ahmet Çakar, gözlüğü eline alıp camlarını yalamaya başladı. Numaralı olan gözlüklerin sahibi ise Sinan Engin'di. 

Ertem Şener çektiği "gözlük yalama' anlarını bir kez daha tekrarlattı. 'Hatırım için hocam bir daha yapsana deyince' Ahmet Çakar yeniden gözlükleri yaladı. 

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