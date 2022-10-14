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Giresun'da kimse yaptığına anlam veremedi yaşlı adamın hareketleri viral oldu

GİRESUN'da yaşlı adam karşıdan karşıya geçerken bir aracın kaputuna yattı sonra da kendini yere bıraktı. Yaşlı adamın otomobilin kendisine çarpmadığı halde çarpmış gibi davranmasına kimse anlam veremedi. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Giresun’da izleyenlerin anlam veremediği bir olay yaşandı. Gazi Caddesi üzerinde güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, kendisini bir anda yoldan geçen arabanın önüne atan Fevzi D. bir süre arabanın ön kaputunda durduktan sonra kendini sırt üstü yere bıraktı.

"Hiçbir şeyim yok" deyip gitti

Araç sürücüsü ve çevredekiler ise yardım için yanına gitti. Çağrılan ambulansla hastaneye götürülmek istenen Fevzi D.’nin 'hiçbir şeyim yok' diyerek ambulanstan inerek gittiği öğrenildi.

Yaşanan o anları görenler ise Fevzi D.’nin yaptığına bir anlam veremedi.

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