Dilendirdiği karısından parayı alamayınca çocuğunun önünde tekme tokat dövdü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde dilendirdiği karısının topladığı paraya el koymak isteyen kocası, parayı alamayınca kadını küçük kızının gözleri önünde tekme tokat dövdü. Olayı öğrenen çiftin yakınları arasında çıkan kavgada ise şişe ve sandalyeler havada uçuştu.

Olay, dün sabah Manavgat’ın en büyük pazarlarından olan perşembe pazarında yaşandı. Dilencilik yaptığı iddia edilen şahıslar arasında çıkan kavga çevredeki vatandaşlar ve belediye zabıtaları tarafından güçlükle önlendi. Kavga anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Pazar yakınlarında karısı olduğu belirtilen kadını kuytu bir köşede kıstıran şahıs, istediği parayı alamayınca kadını tekme tokat dövdü. Araya vatandaşlar ve zabıtalar girerken, kadını döven şahıs kucağındaki çocuğu alarak, kadını altınlarını çalmakla suçlayıp olay yerinden ayrıldı.

Bir kadın kırdığı şişenin parçasıyla karşı tarafa saldırdı

Olayı öğrenen kadının yakınları ile döven şahsın yakınları arasında daha sonra kavga çıktı. Perşembe pazarındaki turistlerin gözleri önünde yaşanan kavgada sandalye ve şişeler havada uçuşurken, bir kadın kırdığı şişenin parçasıyla karşı tarafa saldırdı. Ortalığın adeta savaş alanına döndüğü kavga zabıtalar ve vatandaşların araya girmesiyle son bulurken, kavgaya karışanlar hızla uzaklaştı.

Öte yandan, kavganın yaşandığı yerin yakınındaki bir marketin turistlere satmak için işyerinin önünde kurduğu stantta bulunan sigaralardan 3-4 kartonunun kavgaya karışanların çocukları tarafından çalındığı belirlendi.