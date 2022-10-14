BIST 3.621
DOLAR 18,59
EURO 18,17
ALTIN 990,19
YEREL

Dilendirdiği karısından parayı alamayınca çocuğunun önünde tekme tokat dövdü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde dilendirdiği karısının topladığı paraya el koymak isteyen kocası, parayı alamayınca kadını küçük kızının gözleri önünde tekme tokat dövdü. Olayı öğrenen çiftin yakınları arasında çıkan kavgada ise şişe ve sandalyeler havada uçuştu.

Olay, dün sabah Manavgat’ın en büyük pazarlarından olan perşembe pazarında yaşandı. Dilencilik yaptığı iddia edilen şahıslar arasında çıkan kavga çevredeki vatandaşlar ve belediye zabıtaları tarafından güçlükle önlendi. Kavga anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Pazar yakınlarında karısı olduğu belirtilen kadını kuytu bir köşede kıstıran şahıs, istediği parayı alamayınca kadını tekme tokat dövdü. Araya vatandaşlar ve zabıtalar girerken, kadını döven şahıs kucağındaki çocuğu alarak, kadını altınlarını çalmakla suçlayıp olay yerinden ayrıldı.

Bir kadın kırdığı şişenin parçasıyla karşı tarafa saldırdı

Olayı öğrenen kadının yakınları ile döven şahsın yakınları arasında daha sonra kavga çıktı. Perşembe pazarındaki turistlerin gözleri önünde yaşanan kavgada sandalye ve şişeler havada uçuşurken, bir kadın kırdığı şişenin parçasıyla karşı tarafa saldırdı. Ortalığın adeta savaş alanına döndüğü kavga zabıtalar ve vatandaşların araya girmesiyle son bulurken, kavgaya karışanlar hızla uzaklaştı.

Öte yandan, kavganın yaşandığı yerin yakınındaki bir marketin turistlere satmak için işyerinin önünde kurduğu stantta bulunan sigaralardan 3-4 kartonunun kavgaya karışanların çocukları tarafından çalındığı belirlendi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Giresun'da kimse yaptığına anlam veremedi yaşlı adamın hareketleri viral oldu
Giresun'da kimse yaptığına anlam veremedi yaşlı adamın hareketleri viral oldu
Genç Girişimci Canan, Kripto Para ile Nasıl Zengin Olduğunu Anlattı!
Genç Girişimci Canan, Kripto Para ile Nasıl Zengin Olduğunu Anlattı!
Canlı yayında Süleyman Soylu’nun üzerine bayrak düştü! Rüzgar kazası...
Canlı yayında Süleyman Soylu’nun üzerine bayrak düştü! Rüzgar kazası...
Ahmet Çakar yaladı izleyenin midesi bulandı! Ertem Şener bir daha istedi
Ahmet Çakar yaladı izleyenin midesi bulandı! Ertem Şener bir daha istedi
Fransa'da benzin savaşları! Akaryakıt istasyonlarında kuyruk, kavga ve kaos
Fransa'da benzin savaşları! Akaryakıt istasyonlarında kuyruk, kavga ve kaos
Reha Muhtar'dan Deniz Uğur'a şok sözler: "Hanımefendi her enflasyonda çocukları kaçırıp velayet davası açıyor"
Reha Muhtar'dan Deniz Uğur'a şok sözler: "Hanımefendi her enflasyonda çocukları kaçırıp velayet davası açıyor"
İETT şoförü yol soran doktora kafa attı! 'Sen kaşınıyor musun geri zekalı'
İETT şoförü yol soran doktora kafa attı! 'Sen kaşınıyor musun geri zekalı'
CHP'li vekil TBMM kürsüsünde çekiçle cep telefonunu kırdı şok görüntüler
CHP'li vekil TBMM kürsüsünde çekiçle cep telefonunu kırdı şok görüntüler
7 milyondan fazla izlenen Cem Uzan yayınının perde arkası…
7 milyondan fazla izlenen Cem Uzan yayınının perde arkası…
Maltepe'de iğrenç olay! Okula giden liseliyi takip edip arkasından sarıldı ve...
Maltepe'de iğrenç olay! Okula giden liseliyi takip edip arkasından sarıldı ve...