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Türkiye'deki 2006 model araçla ABD'de neler yapabilirsiniz bu video viral oldu

ABD'de yaşayan bir Türk'ün Türkiye'de satılan 2006 model bir aracın parasıyla ABD'de neler yapılabileceğini anlatan videosu sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Türkiye'de değeri 360 bin TL (19 bin 457 dolar) olan 2006 model Nissan Maxima ile ABD'de neler alınabileceğini gösteren bir video sosyal medyada viral oldu.

Bu para ile ABD'de alınabileceklerin anlatıldığı videoda iPhone 14 pro max bin dolara satın alınıyor. Türkiye'de satılan 2006 model Nissan Maxima'nın aynısı ABD'de 2500 dolara geri alınıyor.

Çok sayıda satın alınan ürünlerin listesi tek tek paylaşılıyor.

Cepte vergiler hariç 3537 dolar kaldığını söyleyen gurbetçi, "Oh mis anasını satayım" sözleriyle videoyu sonlandırıyor. 

 

 

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