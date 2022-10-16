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GÜNCEL

Çok ünlü bir markanın cam şişe suyundan öyle bir şey çıktı ki! Hem de bir tane değil

TÜRKİYE'de şişe ve damacana su piyasanının en büyük aktörlerinden birine ait cam şişe halinde satılan suların içinden deniz anası çıktı. Marketten 3 kasa su alan kadın şoka uğradıb

Marketten 3 kasa cam şişe su alan bir kadın, içinde denizanasına benzeyen cisimlerin olduğunu fark etti. Ağzı tamamen kapalı ve açılmamış olan şişenin içindeki yaklaşık 3 cm boyutunda beyaz renkli cisim, tedirginliğe neden oldu.

Cep telefonuyla elindeki suyun videosunu kaydederek son kullanma tarihini kameraya gösteren kadın, suyun daha yeni doldurulduğunu ve son kullanım tarihinin 2023 Kasım ayı olduğuna vurgu yaptı.

Lütfen dikkatli olun diyerek insanlara uyarıda bulunan kadın, "Bunu içtiğim gün salı günü yani, oğlumla beraber hastanelik olduk. Çocuklarınıza, kendinize lütfen çok dikkat edin." şeklinde uyarıda bulundu.

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