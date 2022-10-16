Ordu'da nikah masasında ilginç anlar! Nikah memuru gelini görünce ağladı

ORDU’nun Altınordu ilçesinde 4 yıldır nikah memuru olarak görev yapan ve 3 binden fazla çiftin mutlu gününe ortak olan İmdat Elik, kendi kızının nikahını kıyarken gözyaşlarına hakim olamadı.

Altınordu Belediyesi’nde nikah memuru olarak görev yapan İmdat Elik’in 27 yaşındaki kızı Neslihan Elik ile 36 yaşındaki Sadık Güllü dünya evine girdi.

Çiftin nikahını ise gelinin babası evlendirme memuru İmdat Elik kıydı.

Nikah memuru İmdat Elik, kendi kızının binlerce çiftin mutlu gününe ortak olduğunu ancak kendi kızının bu mutlu gününde kelimelerin boğazına düğümlendiğini söyledi.

İmdat Elik, nikah sırasında yaptığı konuşmada, “Binlerce nikah kıydım ama kendi evladımın, ciğerparemin nikahını kıymak da bana nasip oldu." dedi.