BIST 3.627
DOLAR 18,57
EURO 18,06
ALTIN 981,97
YEREL

Ordu'da nikah masasında ilginç anlar! Nikah memuru gelini görünce ağladı

ORDU’nun Altınordu ilçesinde 4 yıldır nikah memuru olarak görev yapan ve 3 binden fazla çiftin mutlu gününe ortak olan İmdat Elik, kendi kızının nikahını kıyarken gözyaşlarına hakim olamadı.

Altınordu Belediyesi’nde nikah memuru olarak görev yapan İmdat Elik’in 27 yaşındaki kızı Neslihan Elik ile 36 yaşındaki Sadık Güllü dünya evine girdi.

Çiftin nikahını ise gelinin babası evlendirme memuru İmdat Elik kıydı.

Nikah memuru İmdat Elik, kendi kızının binlerce çiftin mutlu gününe ortak olduğunu ancak kendi kızının bu mutlu gününde kelimelerin boğazına düğümlendiğini söyledi.

 İmdat Elik, nikah sırasında yaptığı konuşmada, “Binlerce nikah kıydım ama kendi evladımın, ciğerparemin nikahını kıymak da bana nasip oldu." dedi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Mesut Özil'in doğum gününü Mehter Takımı ile kutladılar! 'Futbolun üstüne bir güneş doğdu'
Mesut Özil'in doğum gününü Mehter Takımı ile kutladılar! 'Futbolun üstüne bir güneş doğdu'
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Asker uğurlaması diye yarı otomatik silah ve tabancalarla dehşet saçtılar
Asker uğurlaması diye yarı otomatik silah ve tabancalarla dehşet saçtılar
İzmir’de yol verme kavgası dehşete düşürdü! Kafasına kaldırım taşı ile böyle vurdular
İzmir’de yol verme kavgası dehşete düşürdü! Kafasına kaldırım taşı ile böyle vurdular
3 kadın birbirine girdi feci kavga görüntülendi! Saçlarından tutup asfaltta böyle sürükledi
3 kadın birbirine girdi feci kavga görüntülendi! Saçlarından tutup asfaltta böyle sürükledi
Bakan Fatih Dönmez maden faciasında açıklama yaparken gözyaşlarını tutamadı
Bakan Fatih Dönmez maden faciasında açıklama yaparken gözyaşlarını tutamadı
Türkiye'deki 2006 model araçla ABD'de neler yapabilirsiniz bu video viral oldu
Türkiye'deki 2006 model araçla ABD'de neler yapabilirsiniz bu video viral oldu
Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesinde patlama oldu
Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesinde patlama oldu
 Alkollü adam çatıdan aşağıya düştü! O anlar kamerada
 Alkollü adam çatıdan aşağıya düştü! O anlar kamerada
Dilendirdiği karısından parayı alamayınca çocuğunun önünde tekme tokat dövdü
Dilendirdiği karısından parayı alamayınca çocuğunun önünde tekme tokat dövdü