BIST 3.627
DOLAR 18,57
EURO 18,06
ALTIN 981,97
GÜNCEL

Asker uğurlaması diye yarı otomatik silah ve tabancalarla dehşet saçtılar

BURSA'da asker konvoyunda gençlerden biri, seyir halindeki araçtan dışarıya çıkardığı tabanca ve yarı otomatik silah ile havaya doğru defalarda ateş etti. O anlar ise arkasında bulunan bir kişin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Bursa'daki asker uğurlamasında dehşet görüntüleri... Olay, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Edilen bilgiye göre, bir grup genç asker eğlencesi sırasında konvoy düzenledi. Gençlerden biri seyir halindeki otomobilden tabanca ve yarı otomatik silahları çıkararak havaya rastgele defalarca ateş etti. O anlar arkasında bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Bartın'da ölen 41 madencinin bağlı olduğu sendika başkanından köçekli eğlence!
Bartın'da ölen 41 madencinin bağlı olduğu sendika başkanından köçekli eğlence!
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
İzmir’de yol verme kavgası dehşete düşürdü! Kafasına kaldırım taşı ile böyle vurdular
İzmir’de yol verme kavgası dehşete düşürdü! Kafasına kaldırım taşı ile böyle vurdular
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bartın'da maden ocağında incelemelerde bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bartın'da maden ocağında incelemelerde bulundu
Bakan Fatih Dönmez maden faciasında açıklama yaparken gözyaşlarını tutamadı
Bakan Fatih Dönmez maden faciasında açıklama yaparken gözyaşlarını tutamadı
Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesinde patlama oldu
Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesinde patlama oldu
 Alkollü adam çatıdan aşağıya düştü! O anlar kamerada
 Alkollü adam çatıdan aşağıya düştü! O anlar kamerada
Dilendirdiği karısından parayı alamayınca çocuğunun önünde tekme tokat dövdü
Dilendirdiği karısından parayı alamayınca çocuğunun önünde tekme tokat dövdü
Giresun'da kimse yaptığına anlam veremedi yaşlı adamın hareketleri viral oldu
Giresun'da kimse yaptığına anlam veremedi yaşlı adamın hareketleri viral oldu
Canlı yayında Süleyman Soylu’nun üzerine bayrak düştü! Rüzgar kazası...
Canlı yayında Süleyman Soylu’nun üzerine bayrak düştü! Rüzgar kazası...