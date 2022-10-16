Cumhurbaşkanı Erdoğan yaralı madencilerin son durumunu açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ndeki yaralı madencileri ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, “6 yaralımızdan 5 tanesinin durumu biraz ağır, bir tanesinin şuanda şuuru açık. Kendisiyle sohbet ettik” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amasra'daki maden ocağında meydana gelen patlamada yaralanan maden işçilerinin sağlık durumuna ilişkin bilgi almak üzere Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ni ziyaret etti. Erdoğan yaptığı açıklamada "Şu anda yapılması gerekli olan tüm müdahaleleri doktorlarımız, ilgili birimleri devreye sokmak suretiyle yapıyorlar." dedi. Yaralı madencilere ilişkin ise "Umutsuz değiliz. Ameliyatları yapılmış olanların hepsi şu an daha iyi konumdalar." ifadelerini kullandı.

6 madencinin tedavi gördüğü servisi ziyaret edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hastanede 6 madencinin tedavi gördüğü servisi ziyaret etmesi ve işçilerin sağlık durumuna ilişkin bilgi alması bekleniyor.

Bakan Koca eşlik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile hastanenin koordinatör başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit de eşlik etti.