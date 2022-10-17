BIST 3.758
DOLAR 18,59
EURO 18,14
ALTIN 989,32
GÜNCEL

Yürekleri ağızlara getiren yolculuk! 10 kilometre boyunca canlarını hiçe saydılar

BATMAN’ın Kozluk ilçesinde düğünden dönen minibüsün üzerine çıkan 6 kişi canlarını hiçe sayarak 10 kilometre boyunca yolculuk yaptı.

Kozluk’ta dün akşam saatlerinde bir köy düğününden geldiği öğrenilen minibüs, yaklaşık 10 kilometrelik dar ve tehlikeli köy yolunda ilerledi. Minibüs üstünde bulunan 6 kişi 10 kilometre boyunca tehlikeli yolculuğu sürdürdü. Tehlikeli yolculuk bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Minibüsün içinde yer bulamayan gençler, dolmuşun üzerinde yolculuklarına devam ederken bazen yol kenarındaki ağaçlara da kendilerini sarktıkları görüldü. Yaklaşık 10 kilometrelik uçurum ve virajlarla dolu yolu son hız giden sürücü daha sonra gözden kayboldu.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Gözündeki lensi unuttu her sabah yenisini taktı! Unutulan 23 lens gözü bakın ne hale getirdi
Gözündeki lensi unuttu her sabah yenisini taktı! Unutulan 23 lens gözü bakın ne hale getirdi
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
İran'ı delirtecek görüntü Seul Olimpiyatlarında çekildi! Kadın sporcu başörtüsünü atıp...
İran'ı delirtecek görüntü Seul Olimpiyatlarında çekildi! Kadın sporcu başörtüsünü atıp...
Ukrayna'nın başkenti Kiev bombalar altında uyandı! Peş peşe büyük patlamalar
Ukrayna'nın başkenti Kiev bombalar altında uyandı! Peş peşe büyük patlamalar
Maden şehidinin babasının zor anları
Maden şehidinin babasının zor anları
Cumhurbaşkanı Erdoğan yaralı madencilerin son durumunu açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan yaralı madencilerin son durumunu açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da yaralı madencilerin olduğu hastaneyi ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da yaralı madencilerin olduğu hastaneyi ziyaret etti
Çok ünlü bir markanın cam şişe suyundan öyle bir şey çıktı ki! Hem de bir tane değil
Çok ünlü bir markanın cam şişe suyundan öyle bir şey çıktı ki! Hem de bir tane değil
Ordu'da nikah masasında ilginç anlar! Nikah memuru gelini görünce ağladı
Ordu'da nikah masasında ilginç anlar! Nikah memuru gelini görünce ağladı
Mesut Özil'in doğum gününü Mehter Takımı ile kutladılar! 'Futbolun üstüne bir güneş doğdu'
Mesut Özil'in doğum gününü Mehter Takımı ile kutladılar! 'Futbolun üstüne bir güneş doğdu'