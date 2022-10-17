İran'ı delirtecek görüntü Seul Olimpiyatlarında çekildi! Kadın sporcu başörtüsünü atıp...
Seul'de düzenlenen olimpiyat elemelerinde İran'ı temsil eden Elnaz Rekabi, İran'ın kadın sporcular için getirdiği kısıtlamaları hiçe sayarak final elemelerine başörtüsünü çıkararak katıldı.
İRAN'daki kadınların başörtüsü yasağı direnişi Seul'de düzenlenen olimpiyatlara taşındı. İran mollalarını delirtecek görüntüyü de ülkenin milli sporcusu Elnaz Rekabi verdi.
Bugüne kadar tüm yarışmalara başörtüsü ile katılan Elnaz Rekabi, Seul olimpiyatlarında bir ilke imza attı.
Başörtüsünü çıkarıp tırmandı
İran'daki kadınların başörtü savaşına destek çıkan kadın sporcu olimpiyatlara başını açarak çıktı.
İran'ın kadın sporcular için getirdiği kısıtlamaları hiçe sayarak final elemelerine başörtüsüz çıkan Elnaz Rekabi, ülkesine döndüğünde ceza alabilir.