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Eşine mesaj gelen adam çılgına döndü! Öldüresiye yumruk darbeleri kamerada

ESENYURT'ta bir sitede, evli kadına mesaj atarak rahatsızlık veren güvenlik görevlisi şahıs, kocanın gazabına uğradı. Durumdan eşinin söylemesiyle haberi olan koca, güvenlik görevlisini öldüresiye darp etti. Üst üste yumruk darbeleri güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Atatürk Mahallesi’nde bulunan bir sitede yaşandı. İddiaya göre geçtiğimiz hafta bir sitede güvenlik görevlisi olarak işe başlayan şahıs, apartmanda yaşayan bir kadını mesaj atarak rahatsız etti.

Yaşanan bu durumu kadının eşine söylemesi ile ortalık karıştı. Öfkeden çılgına dönen eş, danışma masasına gelerek güvenlik görevlisine saldırdı.

Yumruk darbelerinin hedefi olan şahıs, olay sonrasında site yönetimi tarafından işten atıldığı öğrenildi. Yaşanan o anlar ise sitenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

"Güvenliğin işine son verilmiş"

Yaşanan o anları anlatan bir site görevlisi ise; “Güvenlik, dün akşam saatlerinde sitede oturan bir kadına mesaj atıyor. Kadın bu durumdan rahatsız oluyor ve kocasına söylüyor. Daha sonrasında ise kadının eşi güvenlik görevlisini darp ediyor. Zaten site yönetimi de adamın işine son vermiş” diye konuştu.

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