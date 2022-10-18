Uçkur sevdalısı Eniz Demirci Esra Erol'u delirtti: 2 ev parasını hayat kadınına kafede yedirmiş

ATV'de program yapan Esra Erol bugüne kadar insanoğlunun her türünü gördü ama böylesi ilk kez geldi. Programa 'sevdiği kadını' aramak için başvuran Eniz Demirci'nin gerçek hikayesi ortaya çıkınca Esra Erol'un cinleri tepesine çıktı. Meğer adam uçkuruna hakim olamayıp, 6 çocuğunu ve karısını ortada bırakmış, bir hayat kadınının peşine düşmüştü.

Edirne'den Esra Erol'da programına başvuran Eniz Demirci, sevdiği kadını ve ondan olan çocuğunu aradığını söyledi. Programın başında her şey normaldi. Ta ki hikayenin detayları ortaya çıkana kadar. 57 yaşındaki Eniz Demirci'ye Esra Erol 'niye programa başvurdun' diye sordu. Eniz Demirci "Ben 33 yıllık evliyim, eşimle anlaşamıyorum ondan ayrılmaya geldim. 1.5 yıldır eşim beni eve almıyor. Sebebi bir hayat kadını ile beraber olduğum için... Cansu'ya aşık olunca eşim beni evden attı" dedi. Esra Erol'un o anda yüzü değişti.

Ortaya çıkan pislikleri sonrasında Esra Erol'un sabrı taştı. Hayat kadınını kendine döndürmek için 'çocuk benden' ısrarında bulunan Eniz Demirci'ye Esra Erol 'senin çocuğun yok" diyerek patladı. Esra Erol yayını bir kenara bırakıp adamı kovmaktan beter etti. "Sen bir aynaya bak" diyen Esra Erol uçkur sevdalısı adama şunları söyledi:

-Sen bir aynaya bak ben ne yapıyorum de. Bir insanın utanma duygusu en büyük erdemlerden biridir. İnsan önce yaptıklarından sonra da 6 evladından utanmalı. Sen bu kadına hayat seçimi ne olursa olsun laf söyleyemezsin. Yemin ederim o kadın senden çok daha onurlu bir kadın.

Geçin bunları Eniz bey ben de olsam kovardım

-Sen kurtarıcı mısın? Sen kurtarmak istiyorsan şeker hastası karını kurtaracaksın. Sen kurtarmak istiyorsan 6 çocuğunun rızkını sokaklarda yemeyeceksin. Geçin bunları. Böyle bir şey olabilir mi Eniz bey ya... Senin 6 çocuğun var. Kız evlatlarından birinin böyle olsanı ister misin. Baba sokakta, baba çocuklarının başında değil. Bir babanın görevi çocuklarına öncelikle iyi örnek olmaktır. Ben de eşinin yerinde olsam ben de sana saldırırdım. Hangi kadın olsa cinleri tepesine çıkar. Düşünsenize yanınızdaki adamdan artık illallah gelmiş utanıyorsunuz ya..."