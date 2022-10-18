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POLİTİKA

Etyen Mahçupyan 'Yeniden Erdoğan'a oy verebilirim' dedi! Mansur Yavaş'a mı Erdoğana mı güvenirim?

Ahmet Davutoğlu’nun eski başdanışmanı Etyen Mahcupyan, Karar TV'de katıldığı canlı yayında, "Yeniden Tayyip Erdoğan'a oy verebilirim. Putin ile teke tek oturduğunda Mansur Yavaş'a mı güvenirim, Erdoğan'a mı? Çok açık ki Erdoğan'a güvenirim." diye konuştu.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun başbakanlığı döneminde başdanışmanlığını yapan yazar Etyen Mahçupyan, Yıldıray Oğur ve Elif Çakır'ın sorularını yanıtladı. "Sonuçta çok belli ki muhalefete oy vereceğim" diyen Mahcupyan son turda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kalması durumunda, oyunu Erdoğan'dan yana kullanacağını açıkladı. İşte Etyen Mahcupyan'ın o sözleri:

Mansur Yavaş'a değil Erdoğan'a güvenirim

- Çok belli ki ben muhalefete oy vereceğim. Ama son kertede, Erdoğan ile Mansur Yavaş karşılıklı olarak kalırsa kime oy vereceğimi ben şu anda bilmiyorum. Yeniden Tayyip Erdoğan'a da verebilirim.

- Çünkü ana mesele değişmeyecekse, o zaman tamamen pragmatik bakılacaksa, o zaman ben şu soruyu soracağım: Putin ile teke tek oturduğunda Mansur Yavaş'a mı güvenirim Tayyip Erdoğan'a mı? Çok açıkça Tayyip Erdoğan'a güvenirim.

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