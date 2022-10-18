Kapadokya'da balon kazası! Düşerek ölen 2 kişi İspanya uyruklu turistler çıktı

NEVŞEHİR Kapadokya'dan gelen son dakika haberi gündeme oturdu. Sıcak hava balonu sert iniş yaparken sepette bulunan 5 turist düştü. Turistlerden 2'si hayatını kaybetti 3'ü yaralandı. Ölen ve yaralanan turistlerin İspanya uyruklu oldukları öğrenildi.

Kapadokya Göreme beldesinde turistlere yönelik tur için sabah saatlerinde havalanan sıcak hava balonlarından biri, Kavak beldesi yakınlarında iniş için alçaldı. Bu sırada etkili olan rüzgar nedeniyle balon sert iniş yaptı. İlk anda gelen haberler 5 turistin balondan düştüğü ve yaralandığı yönündeydi. Nevşehir Valiliği'nin yaptığı son dakika açıklamaya göre düşen turistlerden 2'si öldü. Ölen turistlerin İspanya uyruklu oldukları öğrenildi.

Valiliğin balon kazası açıklaması şöyle:

"İlimiz Avanos ilçesi Zelve Ören Yeri mevkisinden bu sabah 07.25’te havalanan özel bir şirkete ait TC-BBR tescil numaralı sıcak hava balonu, merkeze bağlı Kavak beldesi Killik bölgesinde saat 08.50'de beklenmedik rüzgar artışı nedeniyle sert iniş yapmıştır. Kazanın ardından tüm ekiplerimiz olay yerine sevk edilmiştir. İniş esnasında balonda bulunan toplam 28 yolcu ve 2 mürettebattan İspanyol uyruklu 2 yolcu hayatını kaybederken İspanyol uyruklu 3 yolcu ise yaralanmıştır. Yaralıların tedavileri ilimizdeki çeşitli hastanelerde devam etmekte olup hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. İlk belirlemelere göre olayın beklenmedik rüzgar artışından kaynaklandığı değerlendirilmektedir. Kaza ile ilgili olarak adli ve idari soruşturma başlatılmıştır."