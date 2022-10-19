Meral Akşener kürsüye baretle çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'terbiyesiz' dedi

İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı'nda kürsüye baretle çıkan Meral Akşener, Bartın'daki maden faciasında hayatını kaybedenleri andı. Akşener, konuşmasına başlamadan önce İYİ Parti'ye katılan Habertürk yazarı akademisyen Kürşat Zorlu'ya İYİ Parti rozetini taktı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor. Akşener, konuşmasına başlamadan önce, akademisyen Kürşat Zorlu'nun partiye katılması nedeniyle rozetini taktı. Zorlu, "Beşinci kuruluş yıldönümüne haklı bir gururla yürüyen İYİ Parti ailesine katılmaktan haklı bir kıvanç duyuyorum" dedi. İYİ Parti sıralarına da baretler kondu. Meral Akşener kürsüye, ölen 41 madencinin anısına başında baretle çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Enerji Bakanı Fatih Dönmez'i sert sözlerle eleştirdi.

İşte sözlerine Bartın faciasında ölenlere rahmet dileyerek başlayan Meral Akşener'in konuşmasından satır başları...

- Kardeşlerimizi ahirete uğurladık. Şimdi ise konuşma zamanı. Çünkü; 41 kardeşimize ve geride bıraktıkları, acılı ailelerine karşı, sorumluluğumuz var. Türkiye’nin dört bir yanında, her dakika, ölümle burun buruna, ekmek kavgası veren madencilerimize karşı, sorumluluğumuz var.

Felaket maalesef, adeta geliyorum demiş

- Yaptığımız inceleme ve çalışmalar sonucunda, görüyoruz ki; daha önce yaşanan, birçok maden faciasında olduğu gibi, Amasra’daki felaket de, maalesef, adeta geliyorum demiş… Sayıştay uyarmış, raporuna yazmış. İş müfettişleri, defalarca uyarmış, idari para cezası kesmiş.

- Hatta, yetkili kuruluşları geçtim, ocakta çalışan maden işçileri bile uyarmış. Ama, Sayın Erdoğan’ın atadığı yetkililer, her zaman olduğu gibi, kıllarını kıpırdatmamışlar. Göz göre göre gelen felaketi, öööyle izlemişler. Sonuç? 41 kardeşimizi daha, ihmale, iş bilmezliğe, vicdansızlığa kurban verdik.

Bu facia değil, cinayet, katliam...

- İşin en acısı da ne, biliyor musunuz? Artık maalesef, bu duruma şaşıramıyoruz. Çünkü bu kor, yüreğimize daha önce de düştü.

17 Mayıs 2010’da, Zonguldak’ta, 30 canımızı kaybettik.

13 Mayıs 2014’te, Soma’da, tarihimizin en büyük maden faciasında, 301 insanımızı yitirdik.

28 Ekim 2014’te, Ermenek’te, 18 kardeşimizi kaybettik.

- Aradan zaman geçti ve bugün, Bartın’da; yine aynı beceriksizliğin, yine aynı iş bilmezliğin, ve yine aynı aymazlığın, sebep olduğu, bir katliama şahit olduk. Bakın, bilerek katliam diyorum. Çünkü; bu kadar uyarıya rağmen, gerekli tedbirleri almazsanız ve ölüme, bile bile lades derseniz; yaşanan felaketin adı, cinayet olur, katliam olur.

41 hayatın gidişinden başarı hikayesi çıkardı

- Bu büyük felaketin ardından, Devletimizin, madencilerimiz için, seferber olduğunu gördük. Ancak, resmi ve gönüllü, yüzlerce kardeşimiz, madencilerimizi kurtarmak için çırpınırken, ülkeyi yönetenlerin aymazlığı ve yaptıkları ciddiyetsiz açıklamalar, yine hepimizi kahretti.

- Bu ülkenin Cumhurbaşkanı, İlgililere dönüp, “Bu uyarıları, neden dikkate almadınız?” diyeceğine; “İşçilerin sesine, neden kulak vermediniz?” diyeceğine; bu acıya sebep olanları, o dakika görevlerinden alıp, müfettişlerin önüne koyacağına; ne yaptı biliyor musunuz? 41 hayatın söndüğü bu felaketten bile, bir başarı hikayesi çıkarmaya çalıştı.

Gerçekten ibretlik...

- Yaşadığımız ekonomik felaketten, başarı hikayesi çıkarmaya uğraşmak, yetmemiş olacak; tuttu, ölümden de, başarı hikayesi çıkarmaya kalktı. Biliyorsunuz, empati kavramına yabancı olan bu arkadaş, 8 sene önce de, Soma’da, utanmadan çıkıp, “ölüm bu işin fıtratında var” demişti…

- Bu defa da, çıkıp; “Çok şükür, 24 saat geçmeden 41’inci şehidimize de ulaştık.” dedi. “Biz, kader planına inanmış insanlarız, bunlar her zaman olacaktır.” dedi. Kaderden bahsetti, tevekkül’den bahsetti. Gerçekten ibretlik…

Önce tedbir, sonra tevekkül...

- Tevekkül nedir? Tevekkül; Her türlü tedbiri aldıktan sonra, bir işi, nihayetinde, Allah’a havale etmektir. Ancak, her tür tedbiri aldıktan sonra… Hamdolsun hepimiz, kadere iman edenlerdeniz. Hamdolsun hepimiz; “Hayrıhi ve Şerrihi Min Allâhû Teâlâ” diyerek, hayrın ve şerrin, Allah’tan geldiğine inananlarız. Ancak, tevekkül, tembelliğe açılan bir kapısı değildir. Sorumsuzluğa uydurulacak bir kılıf, hiç değildir. Önce tedbir, sonra tevekkül. Dinimizin buyruğu budur.

Dinimizi imanımızı sömürmek...

- Yaşadığımız felaketlerin altında yatan sorumsuzluğu, perdelemek için, imanımızı sömürmeye kalkmak, kimsenin haddi de, hakkı da değildir. Tevekkül ne kadar gerçekse, tedbir de o kadar gerçektir. Bir kazanın, tüm şartları oluşmuşsa ve sen tedbir almıyorsan, o kaza meydana gelir.

En hafif tabiriyle terbiyesizlik

- Tedbir almayıp, sorumluluğunu yerine getirmeyip, üstüne de, tevekkülden bahsetmek, meseleyi kadere havale etmek, en hafif tabiriyle, terbiyesizliktir.

- Bakın, size bir örnek vereyim. 7 Ocak 2013’te, Kozlu Madeni’nde, metan gazı patlaması oldu. Kazada, 8 işçimizi kaybettik. Kazanın sebebini ve sorumlularını, tespit etmek için, soruşturma açıldı. Uzun süren bir yargı süreci başladı. Bilirkişi raporu, taşeron firmayı, müessese müdürünü ve yardımcısını, kabahatli buldu. Taşeron firma, işi aksatmış. Göndermesi gereken ekipleri göndermemiş, tesisin güvenliğini tehlikeye atmış.

8 madenciyi öldüren müdür...

- Müessese müdürü de, taşerona yaptırım uygulamak yerine, işin üstünü örtmüş. Dava, 6 yılın sonunda, karara bağlandı. Yargı dedi ki; “Kozlu maden ocağının, müessese müdürü, ölüme sebebiyet vermekten, tali kusurludur.” 4 yıl hapis cezası verdi. Bunun üzerine, yaşamını yitiren madencilerin aileleri, karara itiraz ettiler. “Bu kadar ağır bir kusurun cezası, nasıl 4 yıl olur?” diye, veryansın ettiler. “Asli kusurlu olan biri, nasıl tali kusurlu sayılır?” diye, isyan ettiler. Peki mahkeme ne yaptı? 4 yıllık hapis cezasını, para cezasına çevirdi.

O müdüre ne yaptılar biliyor musunuz!

- Yaşadıkları acı yetmezmiş gibi, o ailelerin yüreğinde, bir de adalet yarası açıldı. Peki, o müessese müdürüne ne oldu biliyor musunuz? Bay Kriz’in imzasıyla, Türkiye Taşkömürü Kurumu’na, Genel Müdür olarak atandı. Yani, 8 canımızı kaybettiğimiz olayda, kusurlu bulunup, 4 yıl ceza alan bir kişi, kurumun, en tepesine oturtuldu.

Bu da mı kader sayın Erdoğan!

- Bu da mı kader, Sayın Erdoğan! Bakanı atayan sensin. 4 yıl ceza alan adamı, TTK’ya genel müdür yapan sensin. Madene, yönetici atayan da sensin. Denetimlerin gereğini yapmayanlar da, senin bakanın ve senin yöneticilerin. İşine gelince, “bakanıma talimat verdim” demeyi biliyorsun. İşine gelince, üzerine basa basa, “benim bakanım” demeyi de biliyorsun.

İşine gelince 'benim bakanım' işine gelince 'kader'

- Hadi bakalım. Madem senin bakanın, hesap sorsana! “Nerede tedbirler?” desene. Sayın Erdoğan; İşine geldiğinde “benim bakanım”, işine gelmediğinde, “kader” diyemezsin. Beceriksiz yöneticilerinin hatalarına, iş bilmezliklerine, kader diyemezsin. 21’inci yüzyılda, bu teknolojik imkân ve altyapıyla, maden işçisine, ölümü, kader diye kabullendiremezsin!