Türk bayrağıyla Kazaklara öyle bir ders verdi ki! Herkesin konuştuğu Derya Ceren Çağlayan olayı

ANTALYA'da düzenlenen 43. Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'na Türkiye Kazakistan bayrak kavgası damgasını vurdu. 'Dünya Şampiyonu' olan milli sporcumuz Derya Ceren Çağlayan, ödül töreninde kendisinden önce kürsüye çıkarak ülkelerinin bayrağını açan Kazak sporcuların nezaket dışı hareketine Türk bayrağıyla cevap verdi. O anlar ise kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

ANTALYA'da 14-23 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda bayrak kavgası yaşandı. Bilek güreşi şampiyonasında 21 yaş altı klasmanda mücadele eden milli sporcumuz Derya Ceren Çağlayan 'Dünya Şampiyonu' oldu.

Madalyasını almak için Derya Deren Çağlayan'dan önce, şampiyona ikincisi ve üçüncüsü olan Kazak sporcuların kendi ülkelerinin bayrağını açtılar.

Türk kızı bayrağı kaptığı gibi...

Şampiyon sporcumuz Derya Deren Çağlayan bu hareketi görünce dayanamadı ve Türk bayrağı ile kızlara kapak attı.

Kazak kızlar engelleye çalıştı

Türk bayrağını götürüp Kazakistan bayrağının üzerine açan Derya Ceren Çağlayan'ı 2 kazak sporcu engellemeye çalıştı.

Derya Ceren Çağlayan ise durmadı ve Türk bayrağını açtı.

Kazakistan takımı özür diledi

Kazakistan Milli Bilek Güreşi takımının teknik direktörü Marat Asainov, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bu konuyu koçlarla ve kızlarla zaten tartıştık. Bu, elbette bir daha olmayacak. Bu olaydan dolayı herkesten ve tabii ki dünyanın dört bir yanındaki spor hayranlarından özür dileriz."