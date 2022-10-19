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Zuhal Topal kolbastıyla ağızlar açık kaldı! Meğer ne çok oynayası varmış yok böylesi

İnternet Haber özel içerik
İnternet Haber özel içerik

TV8'de yayınlanan Yemekteyiz yarışmasının sunucusu Zuhal Topal dillerde. Yarışmanın Karadeniz bölümünde öyle bir kolbastı şovu yaptı ki ağızlar açık kaldı. Karadeniz şivesi taklidi ile sınıfta kalan Zuhal Topal, kolbastıyla rövanşı aldı. Zuhal Topal'ın bu hali herkesin dilinde. İşte en çok paylaşılanlar arasına giren Zuhal Topal kolbastı şovu...

Acun Ilıcalı'nın kanalı TV8'de 'Zuhal Topal'la Yemekteyiz' programını yapan Zuhal Topal, son bölümde Karadeniz yaylalarına çıktı ve Karadeniz şivesiyle programın açılışını yaptı. Zuhal Topal, Karadeniz şivesinde ne kadar kötüyse, kolbastı da o kadar iyi çıktı. Önce eleştirileri verelim. 

Karadeniz şivesi alay konusu oldu

Oyunculuktan sunuculuğa geçen Zuhal Topal'ın "Zuhal Topal'la Yemekteyiz" programı için Trabzon'da çektiği bölümde şiveli konuşması sosyal medyada gündem oldu. Hıdırnebi Yaylası'nda yöresel kıyafetlerle kamera karşısına geçen Topal, programın açılış konuşmasını şiveli bir şekilde yaptı. Oyunculuğunu konuşturmaya çalışan Zuhal Topal, Karadeniz şivesini o kadar kötü kullandı ki sınıfta kaldı.

Bunu nasıl becerdin!

Sosyal medyada alay konusu olan Zuhal Topal için şunlar yazıldı:
- Utançtan gardrobu sırtladım apartmanın merdivenlerini in çık yapıyorum.
- Karadeniz şivesi yapmaya çalışıp alakasız bir şekilde konuşup kendilerini rezil ettiklerini fark edemiyorlar.
- Kulağım kanıyor...
- Otuz yıldır orda yaşıyorum ilk defa böyle bir ağız duydum. 
- Karadeniz şivesi yapacağım diye uğraşıp karadenizin hiçbir yöresinin şivesini yapamamayı nasıl becerdi merak ediyorum.

Kolbastı oyunu inanılmaz

Zuhal Topal'ın Karadeniz şivesi ne kadar kötüyse kolbastısı o kadar iyiydi. Horon tepen Zuhal Topal, kolbastı müziğini duyunca kendini ortaya attı. 

Zuhal Topal'ın meğer çok oynayası varmış. Öyle bir kolbastı şovu yaptı ki herkesten bu kez tam not aldı. 

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