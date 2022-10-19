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Soyulan market sahibi hırsıza hayran kaldı! Kameradaki görüntüyü izlemeniz lazım!

ADANA’da elektrik tellerinden sarktı, sürünerek markete girdi. Azimli hırsız 100 bin lirayı alıp gitti. Marketin sahipleri video kayıtlarını izleyince şoke girdi. Market sahibi "hırsız değil sanki komando gibi' diyerek cesaretine hayran kaldığını söyledi.

ADANA'daki olay merkez Seyhan ilçesine bağlı Onur Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, gece özel güvenliğin olduğu Adana İş Merkezine gelen hırsız önce Tarık Sarıdağ’ın marketine damda demirleri keserek içeri girdi. 

Markette güvenlik kamerası olduğunu gören hırsız sürünerek gidip kameranın yönünü değiştirdikten sonra pencereden girip kasadan paraları çaldı. Hırsız daha sonra girdiği yerden tekrar dama geçti. Buradan da Sarıdağ’ın kardeşi Faruk Sarıdağ’ın marketine yönelen hırsız bir komando gibi elektrik tellerinden sarkarak karşı dama geçti.

Komando gibi tellerden geçti

Kasadaki 100 bin lirayı çaldı

Marketin içine girip buradan paraları çaldı. İş merkezindeki 2 markete daha girdikten sonra kayıplara karışan hırsız güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

Hırsızın cesaretine hayran kaldım

Market sahibi Faruk Sarıdağ, özel güvenlik görevlisinin olduğu iş merkezinde ikinci kez soyulduklarını daha önce 60 bin liralarının bu kez de 100 bin liralarının çalındığını belirterek, “Sabah geldik paralar eksik olunca hırsızın girdiğini anladık. Güvenlik kameralarını incelediğimizde hırsız bir komando gibi elektrik tellerinden sarkarak benim marketime giriyor. Ben hırsızın bu cesaretine hayran kaldım. Hiç korkmuyor elektrik çarpar diye. Benim anlamadığım nokta burada güvenlik var nasıl böyle rahat rahat hırsızlık yapıyor. Adam saatlerce kalmış birçok iş yerine girmiş ve girmeye çalışmış. Elini kolunu sallayarak soymuş marketlerimizi” dedi.

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