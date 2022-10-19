Tv100, yeni yayın dönemine başladı!

Güçlü kadrosuyla öne çıkan TV100 yeni yayın dönemine yeni stüdyolarına kavuşarak başladı. Ertuğrul Özkök, Okan Bayülgen gibi kanalın birçok ünlü simalarının yer verildiği TV100 billboardları, Türkiye'nin birçok bölgesine asıldı. Tv100 yeni sezonda haberin yanı sıra, yenilikleri ve sürprizleri ile de medya sektöründe dikkatleri üzerine çekecek gibi görünüyor.

Tv100, İstanbul Şişli'deki merkez stüdyolarına bir yenisini daha ekledi. Yayıncılık dünyasının kullandığı son teknolojilerle donatılan yeni stüdyo modern tasarımı ve büyüklüğü ile dikkat çekiyor. Böylece, Tv100'ün İstanbul'daki stüdyo sayısı 3'e çıktı.

Tv100, Ankara Temsilciliği'ni de hizmete sokarak siyasetin kalbine yerleşti. Ankara -Yenimahalle'de 2000m2’lik bir alanda kurulan ofis ve stüdyo, siyaset dünyasının nabzını tutmaya başladı. Deneyimli Gazeteci Deniz Gürel'in temsilciliğinde hizmete başlayan Ankara Bürosu, günlük gelişmeleri sıcağı sıcağına ekrana taşımaya devam edecek.

Neredeyse Türkiye'nin her köşesine asıldı

Türkiye'nin her köşesine asılan Tv100 logolu billboardlar ve digital alanlardaki tanıtımlarda tv100'ün yeni yıldızlarının fotoğrafları ve programlarının tanıtımı yer aldı.

Ertuğrul Özkök'ten Okan Bayülgen'e, Erdoğan Aktaş'tan Pınar Işık Ardor'a, Gürkan Hacır'dan Barış Yarkadaş'a dek geniş bir yelpazeye sahip olan Tv100'ün yazılı, görsel ve dijital alanlardaki tanıtımları kamuoyunda da dikkat çekti.

İstanbul, Ankara, Antalya, Bodrum gibi Türkiye'nin farklı ve önemli reklam alanlarında Candaş Tolga Işık, Erol Mütercimler, Cengiz Semercioğlu, Oğuz Haksever, Serap Belovacıklı, Ela Rümeysa Cebeci, Deniz Gürel, Hande Aydemir, Kerem Kırçuval, Pınar Işık Ardor, Ertan Özyiğit, Osman Kenan Çapoğlu, Çağla Atlı, Gizem Çetin yer aldı.

Tv100, yeni yayın döneminde de başarılarıyla adından söz ettirmeye devam edecek gibi görünüyor.