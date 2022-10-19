Erdoğan, Mehmet Ali Çelebi'den çocuk istedi! 'Bak PKK'nın 5 tane 10 tane 15 tane var'

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'ye katılan Mehmet Ali Çelebi'ye rozetini taktı. Çelebi'ye kaç çocuğu olduğunu soran Erdoğan, '1 tane, eşim doktora falan derken, kariyer" deyince Erdoğan "En önemli kariyer çocuk doğurmak" deyip PKK örneği verdi...

Mehmet Ali Çelebi, AK Parti saflarına katıldı ve bugünkü AK Parti Grup Toplantısı'nda rozetini Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Rece; Tayyip Erdoğan taktı. Erdoğan, rozeti taktıktan sonra Çelebi'nin eşini de yanlarına çağırıp çocuk tavsiyesinde bulundu. İşte Erdoğan ile Çelebi ailesi arasındaki o diyalog:

Erdoğan: Senin çocuk kaç tane?

Çelebi: 1 tane efendim...

Erdoğan: Olmaz, çoğalmak lazım..

Çelebi: (Yanında bulunan eşini işaret etti ve) Kariyer, doktora falan derken...

Erdoğan: Olmaz ya bu işte kariyer çocuk doğurmak. Sayıları artırmak lazım.

Erdoğan: (Çelebi'nin eşine) Yaş kaç?

Çelebi'nin eşi: 40 odu efendim.

Erdoğan: Allah'tan isteyelim, devam. Çocuk çok önemli. Bak PKK'nın 5 tane 10 tane 15 tane var.