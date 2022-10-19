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AK Parti'ye katılmıştı! Mehmet Ali Çelebi'den yeni açıklama geldi

AK Parti'ye katılmıştı! Mehmet Ali Çelebi'den yeni açıklama geldi

CHP'den İzmir Milletvekili olan daha sonra Memleket Partisine geçip partiden ayrılan Bağımsız milletvekili Mehmet Ali Çelebi, AK Parti'ye katılmıştı. AK Parti'ye katılan Mehmet Ali Çelebi'ye rozetini Erdoğan taktı. İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, “Çok olumlu bir görev. Milli konulardaki tutumumuz belli. AK Parti ailesinin ve Cumhur İttifakı'nın görüşleri de belli. Elimden gelen desteği vermeye geldim” dedi. 

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Geçen yıl CHP'den istifa edip Memleket Partisi’ne katılan, bu yıl da Memleket Partisi’nden istifa eden Çelebi, Millet İttifakı'na yönelik eleştirileriyle dikkat çekmişti. Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik övgü dolu açıklamalarıyla kamuoyunda gündem yaratan Çelebi'nin AK Parti'ye katılacağı iddia edilmişti.

AK Parti'ye katılmıştı

Bağımsız milletvekili Çelebi, aldığı kararı sosyal medya hesabından duyurmuş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a daveti için teşekkür ederek AK Parti'ye katıldığını açıklamıştı.

"Elimden geleni yapacağım"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü grup toplantısında Mehmet Ali Çelebi'ye rozetini taktı.

Açıklamalarda bulunan Mehmet Ali Çelebi "Milli konulardaki tutumumuz belli" diyen Çelebi, “Çok olumlu bir görev. Milli konulardaki tutumumuz belli. AK Parti ailesinin ve Cumhur İttifakı'nın görüşleri de belli. Elimden gelen desteği vermeye geldim” dedi. 

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