BIST 3.855
DOLAR 18,59
EURO 18,28
ALTIN 980,24
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Kapadokya'da 2 kişinin öldüğü balon kazasında yeni gelişme

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kapadokya'da 2 kişinin öldüğü balon kazasında yeni gelişme

KAPADOKYA'da 2 turistin hayatını kaybettiği kazada yeni bir gelişme yaşandı ve sıcak hava balonu pilotu çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre, dün sabah saatlerinde sıcak hava balonu Kavak Beldesi yakınlarında  rüzgarın şiddetlenmesi nedeniyle sert iniş yaptı. Kazada İspanyol Maria Christiana Baltrons (62) ile Dolors Masana (64) hayatını kaybetti, 3 turist yaralandı.

Sıcak hava balonu pilotu Moustafa Mohamed Amın Khelidy de, olayın ardından jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Moustafa Mohamed Amın Khelidy'nin sonradan Türk vatandaşı olduğu öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Meral Akşener kürsüye baretle çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'terbiyesiz' dedi
Meral Akşener kürsüye baretle çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'terbiyesiz' dedi
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Merkez Bankası faiz kararını veriyor? Merkez faiz indiricek, indirmezse sürpriz olur
Merkez Bankası faiz kararını veriyor? Merkez faiz indiricek, indirmezse sürpriz olur
Partilere Hazine'den 4.5 milyar lira para verilecek! Hangi parti kaç lira yardım alacak?
Partilere Hazine'den 4.5 milyar lira para verilecek! Hangi parti kaç lira yardım alacak?
Düğün için gün sayarken öldü nişan fotoğrafı kahretti! Baba: Bütün eşyasını aldık nasip olmadı
Düğün için gün sayarken öldü nişan fotoğrafı kahretti! Baba: Bütün eşyasını aldık nasip olmadı
Zeydan Karalar 'yer yerinden oynar ortalığı ayağa kaldırırız' demişti... Valilikten o iddialara yalanlama geldi
Zeydan Karalar 'yer yerinden oynar ortalığı ayağa kaldırırız' demişti... Valilikten o iddialara yalanlama geldi
Günde 15 kez tuvalete çıkıyordu 8 ay ömür biçildi 13 yıldır kanserli yaşıyor!
Günde 15 kez tuvalete çıkıyordu 8 ay ömür biçildi 13 yıldır kanserli yaşıyor!
Çarkıfelek kızı ağızları açık bıraktı! Öyle bir estetik yaptırmış ki tanımak imkansız
Çarkıfelek kızı ağızları açık bıraktı! Öyle bir estetik yaptırmış ki tanımak imkansız
Şarkıcılar siyasetçiler hepsi peşinde! Ses kısıklığını şıp diyen açan mucize; kebabe
Şarkıcılar siyasetçiler hepsi peşinde! Ses kısıklığını şıp diyen açan mucize; kebabe
Denizli'de kocasıyla tartışan kadın kendini bıçakladı
Denizli'de kocasıyla tartışan kadın kendini bıçakladı
Yunanistan’ın Lavrion Kampı'nda eğitim alan terörist yakalandı
Yunanistan’ın Lavrion Kampı'nda eğitim alan terörist yakalandı
İngiltere böyle bir enflasyonu 40 yıldır görmedi! Çift haneye çıkan enflasyon şoke etti
İngiltere böyle bir enflasyonu 40 yıldır görmedi! Çift haneye çıkan enflasyon şoke etti