Kapadokya'da 2 kişinin öldüğü balon kazasında yeni gelişme

KAPADOKYA'da 2 turistin hayatını kaybettiği kazada yeni bir gelişme yaşandı ve sıcak hava balonu pilotu çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre, dün sabah saatlerinde sıcak hava balonu Kavak Beldesi yakınlarında rüzgarın şiddetlenmesi nedeniyle sert iniş yaptı. Kazada İspanyol Maria Christiana Baltrons (62) ile Dolors Masana (64) hayatını kaybetti, 3 turist yaralandı.

Sıcak hava balonu pilotu Moustafa Mohamed Amın Khelidy de, olayın ardından jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Moustafa Mohamed Amın Khelidy'nin sonradan Türk vatandaşı olduğu öğrenildi.