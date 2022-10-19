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Zeydan Karalar 'yer yerinden oynar ortalığı ayağa kaldırırız' demişti... Valilikten o iddialara yalanlama geldi

Zeydan Karalar 'yer yerinden oynar ortalığı ayağa kaldırırız' demişti... Valilikten o iddialara yalanlama geldi

CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ceyhan ve Yumurtalık ilçesinin Osmaniye’ye bağlanacağını öne sürerek, "Bunu kabul etmeyiz, yer yerinden oynar" dedi. Karalar'ın açıklamasını Adana Valiliği yalanladı. Valilik "Adana’mızın ve Türkiye’nin gündeminde böyle bir konu yokken Valiliğimize atfen yapılan bu açıklama, talihsiz bir açıklama olmuştur." dedi.

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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar katıldığı bir televizyon programında Ceyhan ve Yumurtalık ilçelerinin Osmaniye'ye bağlanabileceği iddiasını gündeme getirip "Yemin ederim bütün Adana'yı ayağa kaldırırız. Bunun için ne bedel ödenecekse biz öderiz. Yer yerinden oynar" ifadelerini kullandı. Adana Valiliği ise iddiaya "Türkiye'nin gündeminde böyle bir konu yokken valiliğimize atfen yapılan bu açıklama, talihsiz bir açıklama olmuştur" ifadeleriyle yanıt verdi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın Ceyhan ve Yumurtalık ilçesinin Osmaniye’ye bağlanacağı yönündeki ifadeleriyle ilgili Valilikten açıklama yapıldı.

Valilikten yalanlama: Talihsiz açıklama

Adana Valiliğinden yapılan açıklamada, "Adana’mızın ve Türkiye’nin gündeminde böyle bir konu yokken Valiliğimize atfen yapılan bu açıklama, talihsiz bir açıklama olmuştur. Hizmet makamında olanların devlet adamlığı sorumluluğu içerisinde hareket etmeyip hayali gündemlerle kamuoyunu meşgul etmesi, bir de Valilik makamının adının kullanılarak bu asılsız konulara doğruluk kazandırılmaya çalışılması hem yanlış hem de kabulü mümkün değildir. Adana gibi kadim bir şehirde ciddi konuların konuşulması ve vatandaşın sorunlarının gündem yapılması herkesin yararına olacaktır” ifadeleri yer aldı.

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