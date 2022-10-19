Lezzetiyle baş döndürüyor muzlu pankek tarifi kahvaltılara yaraşır!

Kahvaltılarınıza lezzetli bir tarif arıyorsanız muzlu pankek tam da aradığınız tarif olabilir. Yumuşacık hamuru, üzerine süreceğiniz balla muzlu pankek baş döndüren bir lezzet sunuyor. Peki muzlu pankek nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Püf noktaları var mı? İşte nefis muzlu pankek tarifinin yapılışı...

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Hamur işleri kahvaltılarda hemen herkesin sevdiği lezzetlerden. Pankek de özellikle hafta sonu kahvaltılarında tatmaya alışık olduğumuz bir lezzet. Bugün internethaber.com okuyucuları için enfes bir muzlu pankek tarifi paylaşıyoruz. Tadına doyamayacağınız muzlu pankekin yapımı da sizi zorlamayacak cinsten. İşte nefis muzlu pankek tarifi...

Muzlu pankek malzemeleri

2 yumurta

2 yemek kaşığı şeker

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 su bardağı süt

1 adet çatalla ezilmiş muz

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

1, 5 – 2 su bardağı un

Muzlu pankek püf noktası

Pancake hamurunu dolapta bekletmek tüm malzemelerin daha çok oturmasını sağlayacaktır.

Muzlu pankek nasıl yapılır?

Yumurta ve şekeri mikserle iyice çırpıyoruz.

Sıvı yağ ezilmiş muz ve sütü de ekleyip tekrar çırpıyoruz.

Un ,kabartma tozu ,vanilya, yavaş yavaş ekleyerek çırpıyoruz.

Yapışmaz tavaya 1 yemek kaşığı dolusu döküp kısık ateşte arkalı önlü pişiyoruz.

Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun

Muzun faydaları nelerdir?

Muz sindirime yararlıdır. Sindirim bozukluklarını düzeltir. Lif açısından oldukça zengindir ve kabızlığa iyi gelir.

Potasyum açısından zengin olan muz, böbrekler için de faydalıdır.

Muz, kalp sağlığı için oldukça önemlidir. Kan basıncını dengeler ve kalp kaslarını güçlendirir.

Triptofan proteinini serotonine çevirir; serotonin ise mutlu hissetmeyi sağlar. Bu nedenle depresyon, stres ve yorgunluğa çözüm olabilir.

B6 vitamini içeren muz, şeker düzeyini düzenler böylelikle regl öncesi sendromu yaşayan bir kadının ruh hâlini iyileştirmeye yardımcı olur.

Yüksek potasyum ve düşük tuz içeren muz, tansiyona iyi gelir.

Saçları güçlendirir, kırılmasını önler.

Tok tutucu özelliği olan muz, sık sık yemek yemeyi azaltır.

Enerji verir.

Cilt rahatsızlıklarını gidermede yardımcıdır. Siyah noktaları ve akneleri azaltır.

Muz kansere yakalanma riskini azaltır.

A, C ve E vitaminlerini içerdiği için göz sağlığına faydalıdır.

Muz kalsiyum içerir; böylelikle kemikleri güçlendirmede yardımcıdır.

Kas ağrılarına ve kramplarına iyi gelir.

Mideyi korur ve reflü gibi mide rahatsızlıklarına iyi gelir.

Muz böbrek kanseri riskini azaltır.