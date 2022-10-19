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Trump'ın ses kaydı sızdırıldı Erdoğan'la ilgili konuşmuş! Dikkat çeken ifadeler

Trump'ın ses kaydı sızdırıldı Erdoğan'la ilgili konuşmuş! Dikkat çeken ifadeler

Donald Trump'ın ABD başkanıyken verdiği bir röportajın ses kayıtları ilk kez yayınlandı. Dünya liderleri hakkında konuştuğu görülen Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili bazı sözler söylemiş. Ülke basınında geniş yer tutan ses kaydının "Erdoğan" bölümü...

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ABD'li gazeteci Bob Woodward, 2020'de dönemin ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmelerin ses kayıtlarını yayınladı.

"The Trump Tapes (Trump Kayıtları)" olarak lanse edilen 8 saatlik ses kayıtlarında Trump; Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve kısa bir yerde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan bahsediyor.

"Putin'i seviyorum"

Ses kaydında Çin, Rusya ve Kuzey Kore'den bahseden Trump, bu ülkelerin nükleer gücüne vurgu yaparak, yürüttüğü diplomasiyi övüyor. Trump ayrıca, Putin'le olan yakın ilişkisini "Putin'i seviyorum. İlişkimiz iyi. Rusya'yla iyi geçinmek kötü bir şey değil, tamam mı?" diyor.

"Erdoğan" sözleri

CNN International'de yer alan habere göre, 2020'nin Ocak ayında kaydedilen ses kaydında Trump, "Belki de öyle olmaması gerekiyor ama ben Erdoğan'la iyi anlaşıyorum. Çünkü, herkes O'nun için 'Ne korkunç bir adam' diyor. Fakat biliyorsun benim için iyi gidiyor" demiş.

Ne kadar kaba ve sert olursam o kadar iyi..

Trump'ın ses kaydının devamında, "Çok komik. Biliyor musun, sahip olduğum ilişkiler ne kadar sert ve kaba olursa, onlarla o kadar iyi anlaşıyorum. Bir gün bana bunu açıklarsın, tamam mı? Belki bu kötü bir şey değildir. Kolay olanları o kadar sevmiyorumdur ya da o kadar iyi anlaşmıyorumdur" yorumunu yapıyor.

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