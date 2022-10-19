Bartın faciasının 15 dakikası kayıp! Patlama alarmdan 15 dakika sonra olmuş? İşçiler neden kaçmadı?

BARTIN'ın Amasra ilçesinde 41 madencinin can verdiği maden kazazıyla ilgili şok ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Amasra’daki maden faciasında tehlike sinyalinden patlama anına kadar olan sürede karanlık bir bölüm olduğunu söyledi ve “Sinyalden sonra işçiler orayı neden terk etmedi, alarm sisteminde mi sorun vardı? Araştırıyoruz. O 15 dakikalık süreç aydınlatılacak” dedi.

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Bartın'da 41 madenciye mezar olan Türkiye Taş Kömürü İşletmeleri'ne ait kömür ocağında yaşananlarla ilgili yeni bir skandal ortaya çıktı. Pazartesi günü yapılan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Amasra’daki grizu patlamasıyla ilgili bir sunum gerçekleştirdi. İşte Bakan Dönmez'in MKYK'da yaptığı çok çarpıcı açıklamalar

Metan gazı sızıntısı vardı

- Uygulamaya göre, maden ocaklarında yüzde 1 oranında metan bulunması durumunda patlatma olmaz ve çalışmalara dikkat edilerek devam edilir. Yüzde 1.5 metan varsa, sarı ışık yanar ve ‘Burada da dikkatli olun, çalışmayı bırakın’ uyarısı gelir. Yüzde 2 metan bulunması durumunda ise, ‘Çalışmayı bırakın’ denilerek, madendeki personel boşaltılır.

Patlamadan önce yüzde 1.69'muş

- Bartın’daki madende patlamadan önce bu oranın yüzde 1.69 civarında olduğunu tespit ettik. Maden yöneticilerinin, yüzde 5’in altında olan metan gazı değerlerinde de mevzuata aykırı şekilde gaz boşaltma, madenin tahliyesi tedbirlerine başvurmama gibi bir ihmallerinin olup olmadığını araştırıyoruz.

Son kayıt 18.09'da yapılmış

- Patlamanın nasıl meydana geldiği henüz tam olarak aydınlatılamadı. En son patlama anı olan 18.09’da bir kayıt var. Sonrasında bir kayıt yok.

15 dakika neden beklediler?

- Tehlike sinyali gelmesinin ardından, patlama anına kadar geçen süreçte 15 dakikalık bir karanlık bölüm var. Metan gazının bir tehlike oluşturmaya başladığı andan itibaren işçiler orayı neden terk etmedi? Alarm sisteminde mi sorun vardı? Bunlar nasıl oldu? Onu araştırıyoruz. O 15 dakikalık süreçte, işçilerin sahayı terk etmemelerinin sebebi aydınlatılacak.”

Sayıştay Raporu ne diyor? Enerji Bakanı Dönmez’in AK Parti MKYK'daki sunumunda, Sayıştay raporunun tespitleriyle ilgili yapılan değerlendirmelerde şunlar yer aldı: “Sayıştay’a o bilgileri Bakanlık olarak biz ve Türkiye Taşkömürü Kurumu veriyor. Burada, teknik olarak uygulanan kriterler var. Her kömür ocağında olası bir risk bulunur. O gaz, kazım esnasında çıkıyor. Bu nedenle patlama -300’de değil, -250’de de olabilir. Sayıştay raporu önemli ama teknik tedbirlerin uygulanıyor olması daha önemli. Hepsini araştırıyoruz, bir ihmal ve kusur varsa gereği yapılacak.”

Soruşturma kapsamında ifadeler alınıyor?

41 işçinin hayatını kaybettiği, 11 işçinin yaralandığı maden ocağındaki patlamaya ilişkin soruşturmada, ifadeler alınmaya başlandı. İl Emniyet Müdürlüğü'nce görevlendirilen uzman personelden oluşan özel bir ekip, bölgedeki arama ve el koyma işlemlerini tamamladı. Tüm teknik cihazlara el koyuldu. 6 savcının ve 6 bakanlık müfettişinin görevlendirildiği soruşturmada; önceki akşam itibarıyla aralarında 16.00-00.00 vardiyasında görevli amirler, mühendisler ile yeraltı ve yerüstü işçileri kapsayan çalışanların ifadesi alınmaya başlandı. Soruşturma kapsamında bilirkişi heyetinin de çalışmalara başladığı açıklandı.