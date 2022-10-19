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Sokak düğünü karıştı! Evinden getirip dehşet saçtı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Sokak düğünü karıştı! Evinden getirip dehşet saçtı

HATAY'da sokakta yapılan düğün acil serviste sona erdi. İki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. 17 yaşındaki şüpheli evinden aldığı pompalı tüfekle dehşet saçtı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, Kırıkhan ilçesinde sokaktaki bir düğünde, iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

H.D'nin (17) evinden getirdiği pompalı tüfekle çevreye rastgele ateş açması sonucu Sedat Gizlenir, Eser Ş. ve K.Ş. (11) çeşitli yerlerinden yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Sedat Gizlenir, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, şüpheli H.D'yi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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