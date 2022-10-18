Gamsız yıllık bu burçların kanına işlemiş İşte dünya yansa umursamayan burçlar

Astrolojiyle ilgilenenler, tüm burçların neredeyse tüm özelliklerini bilir. Burçların özelliklerine bakıldığında bazı kişiler en ufak şeyi bile kafaya takarken, bazıları ise hiçbir şeyi dert etmiyor. İşte hiçbir problemi kendine dert edinmeyen burçlar.

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Bazı burçlar inatçılıklarıyla, bazıları her şeye olumlu bakışıyla, bazıları ise en küçük şeyi bile kafasına takmasıyla bilinir. Fakat öyle burçlar vardır ki, dünya yansa umurlarında olmaz.

İşte gamsız denilebilecek, hiçbir şeyi kafaya takmayan ve kendine dert etmeyen burçlar...

Balık burcu

Su grubunun olan Balıklar çoğunlukla yalnız olmayı severler. Bu hassas kişiler, gerçek dünyanın gerçekleriyle yüzleşmektense hayallerinde kaybolmayı tercih ederler. Ve iş, okul ve aile işlevleri gibi yükümlülükleri ihmal etmeseler de, diğer kişilerin arasındayken bile çoğunlukla kendi dünyalarındadırlar. Bu, bilhassa olmaya çalışmasalar bile dikkatsiz davranmalarına sebep olabilir. Balıklar bunun yanı sıra eleştiri söz konusu olduğu zaman kulaklarını kapatma ve duymazdan gelme eğilimindedir. Bir şeyi umursamamaya karar verdiklerinde, kimse onları bu özelliklerinden vazgeçiremez. Belirlenmiş öncelikleri vardır ve listelerine girmeyen her şey onlar için zaman ve emek kaybı olarak zaman kaybı olarak görülür.

İkizler burcu

Merkür tarafından yönetildiği söylenen ikizler, keskin dilleri ve ikiyüzlü kişilikleriyle bilinirler. İkizler, bir sonraki büyük heyecanın peşinde her yerde bulunabilir. Duygularında kaybolma eğilimindedirler ve farkında olmadan başkalarını dikkate almadan hareket edebilirler. Çoğu zaman bu burca sahip kişiler yaptıklarının diğer bireyleri nasıl etkileyeceğini fark etmeyebilir. Sosyal kelebekler oldukları için her türlü bilgiye de rahatlıkla ulaşabilirler. Bu burç arkadaş edinmeyi sevse de düşüncesizce pervasızca şeyler söyleyebileceğini veya yapabileceğini göz ardı etmemek gerekir. İkizlerdeki diğer dikkatsizlik belirtileri arasında kronik gecikme, yapılması gerekeni yapmayı alışkanlık olarak ihmal etme ve ilişkilerde devamlı kararsızlık sayılabilir.

Akrep burcu

Akrep burcuna sahip olan kişiler güç ve muayene için çabalarlar ve çok bencil olabilirler. Çoğu zaman kişiler onların dikkatsiz tavırlarından hoşlanmazlar ama bu onları durdurmaz. Sokmalarıyla tanınan bu akrepler, önlerine çıkan her türlü zorluğun üstesinden gelebilecek güce ve azimlere sahiptirler. Başarıya giden yolda sır saklamayı ve amaçlarına destek olacak dedikoduları yaymayı severler. Hatalarını asla kabul etmezler ve olumsuz geri bildirimleri asla umursamazlar.

Yay burcu

Yy burcu kişileri, her zaman odak noktasında olmak ister ve etraflarındaki dünyaya muazzam zekasını ve yaratıcılığını göstermek için çaba sarf eder. Bu ateş burcunun yönetici gezegeni, duygularını ifade etme mevzusunda bu burcu aşırıya kaçmaya teşvik eden Jüpiter'dir. Çoğu zaman kendini beğenmiş ve kibirli olabilirler, başkalarının nasıl hissettiklerini bilmelerine rağmen umursamazlar. Güçlü egoları, derin parlama gereksinimleri ve dikkat çekme arzuları, farkında olmadan dikkatsiz şeyler yapmalarına sebep olabilir.