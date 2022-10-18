Zerdeçallı tavuk suyu çorbası nasıl yapılır bunu içen turp gibi olur!

Hastalıklara karşı iyileştirici gücü kanıtlanan tavuk suyu çorbasını bu defa zerdeçalla aromalandırarak yapıyoruz. Bu çorbayı içenin hasta yatağından toparlanıp kalkmama ihtimali yok! Lezzetiyle, dumanı üstünde zerdeçallı çorba tarifini mutlaka yapın. İşte zerdeçallı tavuk suyu çorbası tarifi...

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Gribe, soğuk algınlığına karşı anında iyileşmemizi sağlayan tavuk çorbasına şifa kaynağı zerdeçalı ekliyoruz. Bu tarifle bomba gibi olmamak imkansız. Zerdeçal, bağışıklık sistemini güçlendirmeden, soğuk algınlığına solunum yollarını tedavi etmede kullanılıyor. Leziz mi leziz sıcacık bir zerdeçallı tavuk suyu çorbasına hayır diyemeyeceksiniz. İşte enfes zerdeçallı tavuk suyu çorbasının yapılışı...

Malzemeler

400 gram tavuk göğsü

3 diş sarımsak

1 litre su

1 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı tel şehriye

Limon suyu

1 adet yumurta sarısı

1 tatlı kaşığı toz zerdeçal

Tuz

Karabiber

Nasıl yapılır?

Tavuk göğsünü tencereye alın.

Üzerine sarımsağı ve suyu ekleyip yaklaşık 40-45 dakika haşlayın.

Haşladıktan sonra suyunu ayırıp tavukları didikleyin.

Ayrı bir tencerede un ve kaşığı tereyağını 1 dakika kavurun.

Kavurduktan sonra yavaş yavaş tavuk suyu ekleyin.

İçine tel şehriyeyi de ilave ederek pişirin.

Dilediğiniz miktarda limon suyunu ve yumurta sarısını bir kapta karıştırın.

Kaynayan tavuk suyundan bir kepçe alarak ılıştırıp yavaş yavaş çorbaya ilave edin.

Didiklenmiş tavukları ekleyip 5 dakika daha kaynatın.

En son 1 tatlı kaşığı toz zerdeçalı, tuz ve karabiberi ekleyerek servis edin. Afiyet olsun...

Zerdeçalın muhteşem faydaları

- Zerdeçalın içerisinde yer alan kurkumin, doğal bir ‌‌antienflamatuvardır. Bu sayede hastalıkların iyileşmesini hızlandırır, kronik enflamatuvar hastalıkların tedavi sürecini kolaylaştırır. Antioksidan bileşenler içeren zerdeçal vücudu kalp ve damar hastalıklarına, kansere ve metabolik sendroma karşı korur. Mevcut hastalarda ise tedavi sürecini desteklerken akut komplikasyonların gelişim riskini azaltır, hastalığın ilerleyişini yavaşlatır.

- Zerdeçalın yapısında yer alan bileşenlerin beyindeki nöronların onarımını ve belirli öçülerde çoğalmasını destekleyen bir tür büyüme hormonu olan beyin kaynaklı nörotrofik faktörün (BDNF) kandaki düzeylerini artırdığı tespit edilmiştir. Bu durum zerdeçalın aynı zamanda depresyon, Alzheimer hastalığı gibi pek çok psikiyatrik ve nörolojik hastalığa karşı da koruyucu etki sağladığını gösterir.

- Çocuklarda zeka gelişimini destekler, hafızayı ve bilişsel fonksiyonları güçlendirir. Kalp ve damar hastalıklarına karşı korur, damar yapısını güçlendirir. Hücresel yapıların güçlendirilmesine katkıda bulunarak kanserleşmeyi önler. Bu sayede tüm kanser türlerine karşı koruyucu etki sağlar. Zerdeçalın vücuda sağladığı bir diğer olumlu etki ise artrite karşı korumasıdır. Bu etkiyi de yine ‌‌antienflamatuvar etkisi sayesinde gerçekleştirir.