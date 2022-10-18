Bu mucize bitki ile fazla kilolarınız size anında terk edecek

Başta kadınlar olmak üzere birçok kişi fazla kilolarından oldukça rahatsız durumda. Bu fazlalıklarından kurtulmak isteyen kişiler türlü türlü diyetler yapsa da bunlar çoğu zaman işe yaramıyor. İşte size doğal yoldan fazla kilolarınızdan ve yağlarınızdan kurtulmanızı sağlayacak mucizevi bir bitki.

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Fazla kilolardan kurtulmak oldukça zor ve uzun bir süreç gibi düşünülse de aslında doğru adımları attığınızda bu fazlalıklarından kolay yoldan kurtulmanız oldukça basit.

Özellikle yağ oranından kaybedilen kilo, daha uzun süreli ve kalıcı bir kilo kaybı süreci imkanı sağlıyor. Bu sebeple tüketebileceğiniz çeşitli birkaç gıda, metabolizmanızı hızlandırarak bu süreci basit hale getiriyor.

Viseral yağ olarak da bilinen iç yağlanma, iltihaplanmayı tetikleyen sitokin adı verilen bir proteinin daha fazla üretmeye sebep olabilir. Bu durum ise kronik rahatsızlık riskini de artırarak hayat kalitesini düşüren mühim bir durum. Uzmanlar ise bu mevzuda en iyi sonuçları elde etmek için metabolizmanın hızlanmasını sağlayan, bir yeşilliğin bilhassa etkili olduğunu dile getiriyor.

Kişniş yaprakları

Kişniş yaprakları, tohumları, çiçeği ve meyvesi, sindirime destek olan yüksek bir antioksidan içeriğine sahip. Bu bitki bunun yanı sıra şeker hastalığını önleyen, kanserle savaşan ve antioksidan etkileri ile geniş bir tıbbi fayda sağlar.

Bir sağlık psikologu olan Ieva Kubilite, kişniş suyunun hızlı kilo vermek için bilhassa popüler olduğunu söylüyor. Metabolizmanızı artırarak hızlı çalıştıran kişniş, daha hızlı bir frekansta daha fazla kalori yakmasına imkan sağlıyor. Limon suyu ile bir araya getirerek daha lezzetli hale getirebileceğiniz bu yiyeceği, düzenli olarak tüketebilirsiniz.

Journal of Agriculture & Biology adlı dergide yayınlanan bir çalışmada kişniş tohumlarının diyet takviyesi ile birlikte ne kadar etkili olduğunu dair bir çalışma yapıldı. Çalışmada kullanılan kemirgenler, ya standart yem ile ya da ezilmiş kişniş tohumları ile takviye edilmiş standart bir yem ile beslendi.

5 haftanın ardından, kemirgenler arasında yağlanma düzeyi konusunda belirgin bir farklı olduğunu gözler önüne serdi. Araştırmaya katılanlar, kişniş ile diyet takviyesi karaciğerin lipit içeriğini etkilemediğini lakin viseral yağ dokusundaki tekli ve çoklu doymamış yağ asitleri miktarında mühim miktarını artırırken, diğer yağ asidi türlerinde büyük bir azalma olduğunu fark etti.

Kişnişin bu araştırma neticesinde iç yağ dokusundaki omega 3 ve omega 6 oranlarının arttığı tespit edildi. Üstelik bu çalışmanın Journal of Animal and Veterinary Advances dergisinde yayınlanan daha ileri çalışmalar ile tutarlı olduğu ortaya çıkmıştır.

Yağ birikimi ciddi anlamda düştü

Çalışmanın sonuçları, kişniş tohumunun hipolipidemik ve antioksidatif işlevini doğruladı. Hayvanın diyetine yüzde 2 ile 4 oranında kişniş tohumu eklemek, karın bölgesindeki yağ birikiminin mühim ölçüde azalttı.

Yukarıda bahsedilen her iki çalışma da hayvanlar üzerinde yapılması sebebiyle daha fazla insan çalışmasına ihtiyaç duyuluyor. Ancak genel anlamda kişnişin metabolizmayı yoğun oranda artırması, sağlıklı kilo verme sürecinde büyük bir etkiye sahip olduğunu ortaya koyuyor.

Metabolizmayı hızlandırıyor

Bununla beraber yapılan önceki çalışmalar da kişnişin kan şekerini yönetmeye destek olan insülin salgısını düzelterek metabolizmayı hızlandırdığını ortaya koymuştu.