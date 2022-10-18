Diyetteyim tatlı yiyemem diyenler için kalorisiz 2 tatlı tarifi birden!

Diyet yapanlar 2 tatlı tarifi hazırladık. Diyette kalorisiz olduğu için gönül rahatlığıyla yiyebileceğiniz tatlı tarifi olan ayva topları ve çikolatalı hurma tariflerini atıştırmalık veya ara öğün olarak kullanabilirsiniz. İşte diyet yapanlar için hem kolay hem kalorisiz tatlı tariflerimiz.

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Kabul edelim diyet yaparken en çok zorlandığımız konu tatlı krizleri. Bir çoğumuz tatlı krizleri nedeniyle diyetlerden vazgeçmişizdir. Oysa ki kalorisiz ve lezzetli diyetlere uygun tatlılar hazırlamak mümkün. Haberimizde diyet yapanlar için hem lezzetli hem kalorisiz 2 ayrı diyet tatlısı tarifi hazırladık. İster ara öğün isterseniz atıştırmalık olarak diyet listelerinize ekleyebileceğiniz 2 diyet tatlı tarifinden biri ayva topları diğeri ise çikolatalı hurma tarifi olacak.

Diyet yapanlar için tatlı tariflerimizden ilki olan ayva topları için 1 adet taze rendelenmiş ayva, bol taçın, az vanilya, 1 avuç ceviz içi, 1 yemek kaşığı hindistan cevizi, 1 yemek kaşığı bal, alabildiğine çekilmiş yulafa ihtiyacınız var.

Ayva toplarının hazırlanışı ise şöyle;

Malzemeleri bir kapta kaşık yardımı ile iyice harmanlayıp el yardımı ile toplar halide şekil verip buzdolabında soğumaya bırakıyoruz. Her gün 2'şer adet yiyebilirsiniz.

Çikolatalı hurma tarifi

Çikolatalı hurma yapmak için ise 2 adet Kudüs hurması, 2 adet kavrulmuş badem, az eritilmiş sütlü çikolataya ihtiyacınız var.

Hazırlanışı ise şöyle;

Hurmanın çekirdeğini çıkarıp badem ile doldurun. Sonra yarısını erimiş çikolata ile kaplayın ve buzdolabında bekletin. Her gün 2 tane yiyebilirsiniz.

Kahvaltıda protein ye kilolara veda et

Protein, karbonhidrattan daha yavaş sindirildiği için iştahımızı ve yağ yakan hormonlarımızı kontrol eden sistemlerin düzenlenmesine yardımcı olur. Bu nedenle proteinler vücudumuz için süper besinlerdir. Burrell'in önerisi kahvaltıda yumurta, doğal yoğurt ve fırında pişirilmiş fasülye ideal bir seçenek olabilir. Ayrıca yüksek proteinli bir kahvaltı metabolizma hızlandırmak için de çok ideal.

Sıvı tehlikelere dikkat yeşil çayı unutma!

Sidney merkezli diyetisyene göre, yeşil çay, metabolizmanızı hızlandırmaya ve atıl sıvı kalori tüketmenize engel olabileceği için yemeklerin yanına mükemmel bir ektir. "Kalorilerin şarap, meyve suyu, kahve ya da güler yüzlü bir içecekten gelip gelmediği önemli değil, vücut sıvı kaloriyi tükettiğimizde kalorileri telafi edemiyor" diyen Burrell, kalorili içecekleri kesme önerisi sunuyor.

Öğle ve akşam yemekleri sebzeli

Sabah omletinizde biraz mantar veya domates, öğle yemeğinde büyük bir salata ve akşam yemeği için bir miktar sebze çorbası mutlaka öğünlerinizde olsun. Sebze eklentileri sağlıklı tutmasının yanı sıra uzun süre tok kalmanızı da sağlar. Atıştırmalık olarak en iyisi de sebze bazlı atıştırmalıklar ve bol sudur.

Alkolden uzak dur!

Eğer son 5 kilodan kurtulmak istiyorsanız alkolü oldukça azaltmanız gerekir. Eğer son 5 kilonuz göbek yağı olarak duruyorsa o zaman alkol tüketmeyi unutun. Çünkü göbek yağlanmasının asıl nedeni tükettiğiniz alkollü içecekler olabilir.

Planlı ol

Çoğunuzun kilo verirken yada sağlıklı beslenmeye çalışırken yapamadığımız şey düzenli ve planlı yaşama geçmek oluyor. Her hafta, hafta içi öğün ve atıştırmalıkların tümünü planlamak için zaman ayırıp süpermarketi ziyaret etmeye ya da yediğinizden emin olmanız için ihtiyacınız olan tüm gıdaları tüketmeye vakit ayırın. Unutmayın, iyi yemek yiyebilecek insanlar örgütlü kişilerdir - ve eğer 'vücut yağını kaybetme konusunda ciddi iseniz, beslenmeniz en az bir aylık planlama öncelik olmalıdır.

Aç dönmeyin

Akşam saat 17.00 sıraları her çalışan için günün en tehlikeli saatleridir. Eve aç dönmemek için doğru atıştırmalıklarla bu tehlikeli saatleri atlatmak çok önemli. Ancak bu atıştırmalık bir çikolata yada bisküvi değil. Badem, fındık, yoğurt yada havuç ideal olabilir. Seçtiğiniz atıştırmalığın hem sağlıklı olması hem de sizi lezzet olarak tatmin etmesi önemli. Böylece akşam daha az aç hissedeceğinizden daha az yemeniz büyük olasılık.

Hareket şart

Diyet, son 5 kiloyu vermek için hayati öneme sahip ancak son 5 kilonun inatçı olduğu düşünülürse egzersiz bu inadı kırmanın tek yolu olabilir. Ne yaptığınızın önemi yok ister yürüyün, ister koşun, ister pilates yapın ama her gün mutlaka 1 saat hareket etmeyi alışkanlık haline getirin.