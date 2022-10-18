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Kocaeli'de eve gelen damat dehşet saçtı; 2 ölü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kocaeli'de eve gelen damat dehşet saçtı; 2 ölü

KOCAELİ'de eşiyle boşanma aşamasındaki damat, kayınpederin evinde dehşet saçtı. Beyza S. ile babası Şahin K., şüphelinin silahından çıkan kurşunlarla hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis, eşini ve kayınbabasını öldüren Ö.S. isimli şüpheliyi gözaltına aldı.

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Olay, Barbaros Mahallesi Eyüp Sultan Caddesi'nde bulunan 3 katlı apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, eşi Beyza S. ile boşanma aşamasında olduğu öğrenilen Ö.S., kayınpederi Şahin K.'nin evine geldi.

Ö.S., yanında bulunan tabanca ile hem eşine hem de kayınpederine ateş etti.

Baba kız kanlar içinde kalırken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Beyza S. ve babası Şahin K.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Ö.S. ise polis ekipleri tarafından olay yerinde gözaltına alındı. Beyza S. ve Şahin K.'nin cenazeleri, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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