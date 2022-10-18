BIST 3.852
DOLAR 18,59
EURO 18,33
ALTIN 988,97
HABER /  SPOR

Arda Güler, Ankaragücü maçında polise sarıldı kim olduğu ortaya çıktı

Arda Güler, Ankaragücü maçında polise sarıldı kim olduğu ortaya çıktı

Ankaragücü-Fenerbahçe maçı öncesi ısınmaya çıkan Arda Güler, bir kadın polis memuruna sarılmaya gitti. Sarı-Lacivertli futbolcunun o anları sosyal medyada çok konuşulurken sarıldığı polisin akrabası olduğu öğrenildi.

Abone ol

Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında Ankaragücü deplasmanına konuk oldu. Fenerbahçe, son haftalarda aldığı iyi sonuçları devam ettirerek Ankaragücü'nü 3-0 yenmeyi başardı.

Karşılaşma öncesinde ise sosyal medyada herkes tarafından konuşulan bir an meydana geldi.

Fenerbahçe'nin gözde yıldızı genç oyuncu Arda Güler, Ankaragücü maçı öncesinde ısınmaya çıktı. Karşılaşmaya yedek başlayacak olan sarı-lacivertli futbolcu, ısınma sırasında bir polis memuruna sarılmaya gitti.

Görüntüler beiNSports'a aittir

Arda Güler'in teyzesiymiş

Arda Güler'in sarıldığı polis memurunun, genç futbolcunun teyzesi olduğu anlaşıldı. Saha içinde birbirlerine sarılan ikili duygusal anlar yaşadı. Bu anlar, futbolseverler tarafından sosyal medyada en çok izlenen videolar arasına girdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Dönmez'den Bartın'daki faciayla ilgili açıklama: Aykırı bir husus tespit edilmedi
Bakan Dönmez'den Bartın'daki faciayla ilgili açıklama: Aykırı bir husus tespit edilmedi
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Fatih Altaylı, Etyen Mahçupyan'a hak verdi! Onlar Erdoğan'a mı Kılıçdaroğlu'na mı verir
Fatih Altaylı, Etyen Mahçupyan'a hak verdi! Onlar Erdoğan'a mı Kılıçdaroğlu'na mı verir
Evliliğin ihtiyaç duyduğu 10 şey bunlar yoksa dikkat edin
Evliliğin ihtiyaç duyduğu 10 şey bunlar yoksa dikkat edin
Çarşaflı kadınlara 'gericisiniz pis araplar' diyen kadının cezası belli oldu! Duruşmada çark etti
Çarşaflı kadınlara 'gericisiniz pis araplar' diyen kadının cezası belli oldu! Duruşmada çark etti
Konut Fiyat Endeksi ağustosta arttı! İstanbul, Ankara ve İzmir'de...
Konut Fiyat Endeksi ağustosta arttı! İstanbul, Ankara ve İzmir'de...
Erdoğan'dan Selçuk Ayvaz'ın bebeğine anlamlı isim! Maden faciasında hayatını kaybetmişti
Erdoğan'dan Selçuk Ayvaz'ın bebeğine anlamlı isim! Maden faciasında hayatını kaybetmişti
Başörtüsünü çıkarıp İran'ı delirtmişti Elnaz Rekabi kayıplara karıştı! İran kızı yok etti dediler ortaya çıktı
Başörtüsünü çıkarıp İran'ı delirtmişti Elnaz Rekabi kayıplara karıştı! İran kızı yok etti dediler ortaya çıktı
Galatasaray'dan teknik ekibe takviye! Resmen duyuruldu
Galatasaray'dan teknik ekibe takviye! Resmen duyuruldu
Baba-oğul bela oldular! Bursa'da amcayı yeğeni kalbinden bıçaklayıp öldürdü
Baba-oğul bela oldular! Bursa'da amcayı yeğeni kalbinden bıçaklayıp öldürdü
Çorap ve soğan ne alaka demeyin! Uyurken ayağınızın altına soğan koyun olacakları görün
Çorap ve soğan ne alaka demeyin! Uyurken ayağınızın altına soğan koyun olacakları görün
Mercimek mantı tarifi hem cebe hem mideye hitap ediyor!
Mercimek mantı tarifi hem cebe hem mideye hitap ediyor!