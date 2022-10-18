Arda Güler, Ankaragücü maçında polise sarıldı kim olduğu ortaya çıktı

Ankaragücü-Fenerbahçe maçı öncesi ısınmaya çıkan Arda Güler, bir kadın polis memuruna sarılmaya gitti. Sarı-Lacivertli futbolcunun o anları sosyal medyada çok konuşulurken sarıldığı polisin akrabası olduğu öğrenildi.

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında Ankaragücü deplasmanına konuk oldu. Fenerbahçe, son haftalarda aldığı iyi sonuçları devam ettirerek Ankaragücü'nü 3-0 yenmeyi başardı.

Karşılaşma öncesinde ise sosyal medyada herkes tarafından konuşulan bir an meydana geldi.

Fenerbahçe'nin gözde yıldızı genç oyuncu Arda Güler, Ankaragücü maçı öncesinde ısınmaya çıktı. Karşılaşmaya yedek başlayacak olan sarı-lacivertli futbolcu, ısınma sırasında bir polis memuruna sarılmaya gitti.

Görüntüler beiNSports'a aittir

Arda Güler'in teyzesiymiş

Arda Güler'in sarıldığı polis memurunun, genç futbolcunun teyzesi olduğu anlaşıldı. Saha içinde birbirlerine sarılan ikili duygusal anlar yaşadı. Bu anlar, futbolseverler tarafından sosyal medyada en çok izlenen videolar arasına girdi.