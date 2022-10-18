CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye davet: Uçak biletleri, masraflar benden

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ABD ziyaretine ilişkin MHP lideri Bahçeli'nin '8 saatlik esrarı açıklamalı' sözlerine yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, "Sevgili Bahçeli değerli okul arkadaşım ben seni ABD'ye davet ediyorum uçak biletini ben alıyorum" ifadelerini kullandı.

Abone ol

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Çok eleştirilen ABD ziyaretine ilişkin Kılıçdaroğlu "Sen nasıl ABD'ye neden gittin diye eleştiriyor. Senin vizyonun da aklın da buna yetmez sen bilemezsin." dedi ve MHP lideri Bahçeli'ye bomba bir davette bulundu. 'Masraflar benden' diyen Kılıçdaroğlu şunları kaydetti:

Bahçeli demiş ki Kılıçdaroğlu 8 saatin esrarını millete açıklamak zorundadır.

Açıklarım Sevgili Bahçeli değerli okul arkadaşım. Ben seni ABD'ye davet ediyorum uçak biletini ben alıyorum uçakta olacağız birlikte.

Boston'da tüm masraflar bana ait ertesi sabah New York'a hangi saate gittiysem bindiğim arabaya sen de bende bineceksin. Senin koruma amirini götüreyim senin iletişim koordinatörün olsun. Manhattan Adasına gidelim 35 katlı binanın önünde fotoğraf çekelim bu rezaleti kim yapmış diye sorarsın belki? Destek verdiğin saraydaki adam oğlu buradan milyon dolarları gönderiyor kızı gökdelen yapıyor.

"Hamburger ikram edeceğim"

Orada zaten 10 dakika sürdü zaten ambulans sirenleri vardı gitmesini bekledik. Oradan tekrar arabaya bineriz Washington'a gideriz araba benzin alıyor ya orada hamburgerci var ben alacağım sana ikram edeceğim.