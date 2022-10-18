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İzmir'de peş peşe deprem oldu! Kandilli Rasathanesi depremin şiddetini açıkladı

İzmir'de peş peşe deprem oldu! Kandilli Rasathanesi depremin şiddetini açıkladı

İZMİR'de saat 13.12 , saat 13.27 ve saat 13.29'da peş peşe 3 deprem oldu. Kandilli Rasathanesi'nden gelen son dakika açıklamasına göre ikinci depremin büyüklüğü 4.2'ydi. Depremin merkez üssü Kuşadası Körfez olarak açıklandı. AFAD ise İzmir depremin büyüklüğünü 4.1 olarak duyurdu.

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İZMİR'den gelen son dakika haberi yürekleri ağıza getirdi. İzmir'de peş peşe 3 deprem oldu. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre ilk deprem saat 13.12'de Ege Denizi Kuşadası Körfezi'nde 3.2 büyüklüğünde meydana geldi. Bu depremden 5 dakika sonra ise İzmir bir kez daha sallandı. Saat 13.27'deki ikinci depremin büyüklüğünü Kandilli Rasathanesi  4.2 olarak açıkladı. Sarsıntılar hemen durmadı. 2 dakika sonra saat 13.29'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı. Kandilli Rasathanesi'nin son deprem listesi şöyle:

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Kandilli verilerine göre İzmir ve çevresinde hissedilen deprem Kuşadası Körfez'de meydana geldi. Kuşadası Körfezi bugün sabah 07'den beri büyüklüğü 3.4 ile 4. 2 arasında olan bir çok depremle sallanıyor. 

AFAD depremin büyüklüğünü farklı verdi

İzmir ile birlikte çevre illerde de hissedilen depremin büyüklüğünü AFAD 4.1 olarak açıkladı. AFAD depremin Kuşadası Körfez'de 6.33 km derinlikte meydana geldiğini duyurdu. 

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