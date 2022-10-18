Akkuyu NGS'yi hedef almıştı... Türkiye karşıtı Deutsche Welle'den skandal iki yüzlülük!

TÜRKİYE karşıtlığıyla bilinen Alman Deutsche Welle, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ni hedef aldı. Santralin doğaya ve insana zarar vereceğini iddia eden DW, aynı duyarlılığı Almanya'da bulunan nükleer santraller için göstermedi. Almanya'daki üç nükleer santralin faaliyetinin devam edeceğini duyuran DW, bu haberde insana ve doğaya verilen zarardan söz etmedi.

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Türkiye karşıtı haberleriyle sıkça gündeme gelen Alman medya kuruluşu Deutsche Welle, Akkuyu Nükleer Santrali'ni hedef aldı. Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin doğaya ve insana zarar vereceğini iddia eden Deutsche Welle, "Çevrecilerden Akkuyu uyarısı: Doğaya ve insana zarar verecek" başlıklı bir habere imza attı.

Almanya'daki nükleer santrallere tek kelime etmedi

Akkuyu'nun doğaya ve insanlara zarar vereceğini iddia eden DW, aynı duyarlılığı Almanya'da bulunan nükleer santraller için göstermedi.

Almanya'da yer alan üç nükleer santralin faaliyetinin devam etmesinin kararlaştırıldığını duyuran DW, bu haberde insana ve doğaya verilen zarardan söz etmedi.

Kaynak: Yeni Şafak