Hayat kadını için ATV'ye çıktı cinsel ilişki videosu ifşa oldu Esra Erol kovmaktan beter etti

ATV'de program yapan Esra Erol bugüne kadar insanoğlunun her türünü gördü ama böylesi ilk kez geldi. Programa 'sevdiği kadını' aramak için başvuran Eniz Demirci'nin gerçek hikayesi ortaya çıkınca Esra Erol'un cinleri tepesine çıktı. Meğer uçkurunun derdinde olan 57 yaşındaki Eniz Demirci, 6 çocuğunu ve karısını ortada bırakmış, bir hayat kadınının peşine düşmüştü. Esra Erol, sevdiğin kadını ve ondan olan çocuğunu aradığını sanırken ortaya bunlar çıkınca adamı kovmaktan beter etti. Dahası da vardı. Canlı yayına geçimini erkeklerle para karşılığı ilişkiye girerek sağlayan hayat kadını da bağlandı. Bu kez işin rengi daha da değişti. Adamın cep telefonunda cinsel ilişki videosu olduğu ifşa oldu. Ardından adamın çocukları yayını arayınca Eniz Demirci'nin akıllara zarar pislikleri ortaya döküldü. İşte Esra Erol'u çileden çıkaran uçkur derdindeki adam: