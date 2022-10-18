Hayat kadını için ATV'ye çıktı cinsel ilişki videosu ifşa oldu Esra Erol kovmaktan beter etti
Esra Erol'da programına başvuran 57 yaşındaki Eniz Bey izleyeni delirtti. 'Sevdiği kadın ile barışmak' için programa başvurmuştu. Canlı yayında ortaya çıktı ki 6 çocuğu ve eşini terk etmişti. 'Aşık oldum' dediği kadın da bir hayat kadınıydı. Dahası da vardı. Uçkurunun derdine düşen 57 yaşındaki Eniz Demirci bir de cinsel içerikli video çekmişti ve bununla tehditlerde bulunuyordu. İşte Esra Erol'da pislikleri dökülen uçkuru düşük adam.
ATV'de program yapan Esra Erol bugüne kadar insanoğlunun her türünü gördü ama böylesi ilk kez geldi. Programa 'sevdiği kadını' aramak için başvuran Eniz Demirci'nin gerçek hikayesi ortaya çıkınca Esra Erol'un cinleri tepesine çıktı. Meğer uçkurunun derdinde olan 57 yaşındaki Eniz Demirci, 6 çocuğunu ve karısını ortada bırakmış, bir hayat kadınının peşine düşmüştü. Esra Erol, sevdiğin kadını ve ondan olan çocuğunu aradığını sanırken ortaya bunlar çıkınca adamı kovmaktan beter etti. Dahası da vardı. Canlı yayına geçimini erkeklerle para karşılığı ilişkiye girerek sağlayan hayat kadını da bağlandı. Bu kez işin rengi daha da değişti. Adamın cep telefonunda cinsel ilişki videosu olduğu ifşa oldu. Ardından adamın çocukları yayını arayınca Eniz Demirci'nin akıllara zarar pislikleri ortaya döküldü. İşte Esra Erol'u çileden çıkaran uçkur derdindeki adam:
Sevdiğim dedi hayat kadını çıktı
Edirne'den Esra Erol'da programına başvuran Eniz Demirci, sevdiği kadını ve ondan olan çocuğunu aradığını söyledi. Programın başında her şey normaldi. Ta ki hikayenin detayları ortaya çıkana kadar. 57 yaşındaki Eniz Demirci'ye Esra Erol 'niye programa başvurdun' diye sordu. Eniz Demirci "Ben 33 yıllık evliyim, eşimle anlaşamıyorum ondan ayrılmaya geldim. 1.5 yıldır eşim beni eve almıyor. Sebebi bir hayat kadını ile beraber olduğum için... Cansu'ya aşık olunca eşim beni evden attı" dedi. Esra Erol'un o anda yüzü değişti.
Her gün kafede hayat kadını ile...
Eniz Demirci 33 yıllık eşi Yosma Demirci ile ondan olan 6 çocuğunu uçkur sevdasına düşünce terketmişti. Bir hayat kadınına aşık olduğunu söyleyen Eniz Demirci, ailesini terkedip 2.5 yıl onunla yaşamış. 57 yaşındaki 6 çocuklu adamın aşık oldum dediği hayat kadını Cansu Altunalmazlar 32 yaşındaydı. Hayat kadını ile gündüzleri kafede birlikte olduklarını söyleyen Eniz Demirci, 'Akşamları da evine gidiyordu. Eşim ilişkimizi Cansu hamile kalınca yakaladı. Bir çocuğumuz dünyaya geldi" dedi.
Ne yapıyordun her gün tost mu alıyordun?
Eniz Demirci'nin hayat kadını ile olan 'aşkı' da bir garipti. Kadın ile 2.5 yıl birlikte olmasına rağmen aynı evde yaşamamıştı. Gündüzleri bir kafede buluşup, akşamları ayrılıyorlarmış. 2 dairesini satıp hayat kadını olan sevgilisine harcadığını öğrenince Esra Erol, 'bu parayı nasıl yedirdin, her gün tost mu alıyordun' diye sordu. Eniz Demirci, "Kafede gündüz buluşunca hayat kadınlığından ne kadar kazanıyorsa ona o parayı veriyordum. Günlük 200 lira cebine koyuyordum, o da akşam annesinin evine gidiyordu" dedi.