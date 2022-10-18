Bakan Fahrettin Koca duyurdu: DSÖ'nün hastalık sınıflamasına eklendi

Dijitalleşmenin yeni sorunlar oluşturabildiğine dikkat çeken Koca, DSÖ'nün hastalık sınıflamasına "oyun bağımlılığının" eklendiğini açıkladı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayları Değerlendirme Şurası'nda konuştu. Bakan Koca, "toplumsal sorun olarak karşımıza çıkmaya başladı." diyerek dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

DSÖ'nün hastalık sınıflamasına eklendi

Dijitalleşmenin, olumlu yanlarıyla birlikte yeni sorunlar da oluşturabildiğine dikkati çeken Koca, "Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından oluşturulan ve biz hekimlerin hastalıkların teşhis gruplamasında kullandığımız ICD sınıflamasına 'oyun bağımlılığı' da bir hastalık olarak eklendi.

Davranışsal bağımlılıklar dediğimiz, teknolojinin ve internetin bilinçsiz ve kontrolsüz kullanılması sonucu oyun oynama, ekran, sosyal medya, kumar, alışveriş bağımlılığı gibi yeni bağımlılıklar da toplumsal sorun olarak karşımıza çıkmaya başladı." diye konuştu.

Bakan Koca, teknoloji bağımlılığının aile içi iletişimi azalttığını ve bunun da gençleri tütün ürünü, alkol ve uyuşturucu madde kullanımına ilişkin risklere daha fazla açık hale getirdiğini belirtti.