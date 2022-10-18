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Uzmanlar kısırlığa neden olan eşya ve yiyecekleri açıkladı! Kısırlığa yol açan o şeyler…

Uzmanlar kısırlığa neden olan eşya ve yiyecekleri açıkladı! Kısırlığa yol açan o şeyler…

Gündelik yaşamımızda alışkanlık haline getirdiğimiz davranışlar ve eşyalar kısırlığa yol açıyor. Üreme sağlığı bu maddelerden kolayca etkileniyor. Günümüzde her şeyin sahtesinin yapılması ve gıdaların genetiğinin değişmesi nedeniyle hamile kalmak zorlaşmış durumda. Bu yüzden alışkanlıklara tekrar göz atmak gerekiyor.

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Çocuk sahibi olmak konusunda zorluk yaşayan ve yardım alan çift sayısı azımsanmayacak kadar fazla. Genetik faktörler tek başına bu sorunlara yol açmıyor. Bunun sebepleri arasında genetiği bozulmuş gıdalar, sahte ürünler, zararlı alışkanlıklar da yer alıyor. Uzmanlar kısırlığa yol açan o şeyleri açıkladı.

Sigara kullanmak 

Sigara tabi ki de birçok kötü hastalığın baş sebebi. Sigara kullanmak yumurta sayısını azaltır ve daha erken menopoza girmeye sebep olur. Araştırmalara göre, hamilelik sırasında sigara içmenin hem anne hem çocuğa çok zararı vardır. 

Cinsel hastalıklardan korunmamak 

Kısırlığa yol açan bir diğer etken ise cinsel yolla bulaşan hastalıklara karşı koruma almamaktır. Hafif bir enfeksiyon bile fallop tüplerine zarar verebiliyor. Doktorlar, bel soğukluğu ve klamidyanın cinsel yolla bulaşan en yaygın bakteriyel enfeksiyonlar olduğunu söylüyor. Antibiyotiklerle tedavi edilebilirlerse de , tedavi edilmezlerse pelvik inflamatuar hastalık, ağrı ve muhtemelen kısırlık gibi başka sağlık sorunlarına yol açabilirler.

Plastik ürünler kullanmak 

Uzmanlar plastik ürün kullanmanın kısırlığı yol açtığını söylüyor. Plastikler, beynimizin ve yumurtalıklarımızın hormon yapma şeklini bozabilecek endokrin bozucu kimyasallar veya EDCS (Endokrin bozucu kimyasallar) ile temas eder. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından kanserojen olarak sınıflandırılan melamin, tipik olarak plastik tabakların yanı sıra mutfak eşyaları, tezgahlar, tencere ve tavalarda bulunur.

Anormal regl döngüsünü önemsememek

Kadınların her zaman dönemlerine dikkat etmesi gerekiyor. Döngü hayati bir işarettir. Yani ağır kanama, anormal kanama, lekelenme varsa veya düzensizse, ilaç tedavisine başvurulması gerekiyor.

İşlenmiş et tüketmek

Dr. Crawford, plastiklerden uzak durup onları ısıtmanız gerekirken, kaçınılması gereken dördüncü şeyin kırmızı veya işlenmiş et yemek olduğunu söyledi. "Aslında birinci tip kanserojen. Ancak yapılan araştırmalarda kırmızı et veya işlenmiş etin de tüp bebek çalışmalarında embriyo kalitesini düşürdüğü gösterildi. Hem oluşum hem de kalite, yani bu bir hayır" diye ekledi.

Obezite kısırlığa yol açıyor

Obezite nedeniyle testis ısısı ve testis kanlanmasında bozulmalar görülebilmektedir, bu bozulma sperm kalitesinde bozulmaya neden olabilir. Ayrıca obezitenin hormonal dengeyi bozduğu ve bu dengenin sağlıklı üreme için kıymetli olduğu bilinmektedir. 

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