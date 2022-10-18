Bu bitkinin etkisini gören evinden eksik etmiyor! Mucizenin diğer adı kırlangıç otu

Hemen hemen doğada bulunan her bitkinin insan sağlığına birçok faydası bulunuyor. Bu bitkilerin birçoğu bilinirken henüz pek çok kişi tarafından ismi dahi bilinmeyen şifalı bitkiler de bulunuyor. Bunlardan birisi ise kırılangıç otu.

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Kırlangıç otu pek fazla bilinmeyen ve çok yaygın olmayan bir bitkidir. Ancak bu bitkinin faydalarını öğrenenler neredeyse evlerinden eksik etmiyor. İşte faydaları saymakla bitmeyen kırlangıç otunun yararları...

Görme bozukluklarına karşı tedavi edici ve göz sağlığında çok faydalı bir bitki olan kırlangıç otu birçok hastalığa şifa olmasının beraberinde en mühim özelliği yaz sıcaklarında inanılmaz dayanıklı ve kış soğuklarında karın altında bile kalsa hala sapa sağlam hayatını sürdürmeye devam etmesidir.

Bilimsel adıyla Chelidonium majus olarak bilinen, halk arasında bilinen diğer isimleri Hilaliye ve Temre otu olan kırlangıç otu Mayıs aylarından sonbaharın sonlarına kadar yetişir. Boyu 30 ile 80 santimetre arasında değişirken yaprakları meşe ağacının yapraklarını anımsatmaktadır. İşte kanı temizlemeden, göz hastalıklarına kadar birçok hastalığa şifa olan kırlangıç otu bitkisinin tüm faydaları ve kullanımı.

Kırlangıç otunun faydaları şunlardır

Güçlü bir kan temizleyicidir. Aynı zamanda kan yapıcı özelliği de vardır.

Kan kanseri tedavisinde kullanılır.

Karaciğer hastalıkları için en faydalı bitkilerden biridir.

Metabolizma hızlandır.

Böbrek, safra kesesi ve karaciğer hastalıklarını tedavi edicidir.

Kökü ile birlikte tüketildiğinde sarılığa inanılmaz iyi gelmektedir.

İdrar yolları hastalıklarına karşı şifalıdır.

Siğil, egzama, nasır gibi cilt hastalıklarında tedavi edici özelliği vardır.

Göz için çok faydalı bir ottur. Katarakt ve kornea lekelerini tedavi eder.

Kırlangıç otu yapraklarından elde edeceğiniz sıvı yorgunluktan kaynaklanan göz hastalıklarına iyi gelir.

Deri kanserine karşı bilhassa etkili bir bitkidir.

Kadınlarda aşırı tüylenmeye karşı önerilir. (Gennellikle aşırı tüylenme böbrek rahatsızlığından kaynaklanır.)

Göz sağlığı için çok faydalıdır. Gözlük kullananlara önerilir. Düzenli kullananlar arasında gözlük takmayı bırakanlar görülmüştür.

Kırlangıç otu nasıl kullanılır?

Kırlangıç otunun çayı, suyu, hülasası ve şarabı olmak üzere farklı kullanım yöntemleri mevcuttur.

Göz için ve görme bozukluklarına karşı kullanımı: Bitknin taze yapraklarından elde edilen sıvı madde, göz kapaklarının kenarlarına sürüldüğünde göz yorgunluğuna, görme bozukluğuna, katarakta iyi gelmektedir. Bir çok kişi kullanım ardından gözlük kullanımını sonlandırmış, bunun beraberinde göz kanserini dahi tedavi ettiği görülmüştür. Gözleriniz ile alakalı sorununuz olduğunda uzman muayenesinde mutlaka kullanmanızı tavsiye ediyoruz.

Kırlangıç otu çayı nasıl hazırlanır?

Malzemeler:

* 1 silme tatlı kaşığı kırlangıç otu

* 250 ml su

Çayının Tarifi: Önceden kaynatılmış olan 250 ml suyun içerisine 1 silme tatlı kaşığı kırlangıç otu atılır. Karışım bir süre daha haşlanmaya devam ettirilir. Haşlandıktan sonra süzülerek kullanılır.

Suyu nasıl hazırlanır?

Kırlangıcın yaprak, sap ve çiçek kısımları güzelce yıkanır. Nemli haldeyken mutfak robotu yardımıyla suyu çıkarılır.