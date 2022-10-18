İstanbul'da PKK operasyonu! Duran Kalkan'ın görevlendirdiği terörist havalimanında yakalandı

İSTANBUL Havalimanı'nda, bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon gerçekleştirildi. İran üzerinden sahte kimlikle İstanbul'a gelen terör örgütünün sözde tim komutanı 'Kendal-Numan Amed' kod adlı terörist S.Ö., yakalandı. Tutuklanan teröristle ilgili bazı çarpıcı bilgilere ulaşıldı.

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İstanbul’da bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik yürütülen operasyonda, örgütün sözde “KCK-Maliye” birimine bağlı Doğu Gümrükler Cephesinde Irak-İran sınırında Pencevin bölgesinde sözde Tim Komutanlığı yaptığı tespit edilen “Kendal-Numan Amed” kod adlı terörist yakalandı.

Terörist Duran Kalkan özel görevlendirdi

Yakalanan teröristin, PKK’nın sözde “Yürütme Konseyi” üyesi Duran Kalkan tarafından özel olarak terör örgütünün Suriye kolu PYD-YPG içerisinde görevlendirildiği tespit edildi.

Terörist Duran Kalkan'ın fotoğrafı

Sözde "cephane" biriminde faaliyet yürütüyordu

Terörist S.Ö.'nün Suriye’de faaliyette bulunan ülkelerden kamyonlarla alınan havan, Obüs, Roket, Ağır Makineli Silahlar, El Bombaları, Patlayıcı A4, C4 ve Fünye gibi ağır silahların depolandığı sözde “Cephane” biriminde faaliyet yürüttüğü de tespit edildi.

Terörist Nurettin Demirtaş

Terörist Demirtaş eğitti

2015 yılında silahlı olarak faaliyet yürütmek amacıyla Almanya'dan bölücü terör örgütünün kırsal alanına katılım yapan S.Ö.'nün eski HDP Eş Genel Başkanı'nın ağabeyi olan ve örgütün sözde "Eğitim Komitesi" üyesi Nurettin Demirtaş tarafından eğitim aldığının belirlendiği ifade edildi.

İstanbul Havalimanı'nda sahte kimlikle yakalandı

S.Ö. örgütsel faaliyetlerine devam etmek üzere İran'dan Y.G. adına düzenlenmiş sahte kimlik ve sahte pasaportla geldiği İstanbul Havalimanı'nda yakalanarak gözaltına alındı. S.Ö. adlı terörist tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Teröristin İstanbul'a gelişi ve gözaltına alındığı anlar kamerada: